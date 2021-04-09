Глава НАК Кабанов выступил против декриминализации коррупции

Санкт-Петербург, 9 апреля. Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в ходе встречи в медиацентре «Патриот» заявил, что коррупцию нельзя декриминализировать.

Общественник уверен, что нельзя допустить ситуацию, при которой коррупционеры смогут избежать ответственности через декриминализацию. Он считает, что срок наказания должен варьироваться от десяти до 25 лет, а окончательное решение будет зависеть от того, вернул ли подсудимый заработанные нечестным путем денежные средства или нет.

«Ни в коем случае нельзя декриминализировать взятки. Ответственность должна быть от десяти до 25 лет с возмещением ущерба», — считает Кабанов.

Эксперт предложил предоставить коррупционерам выход: либо человек возмещает все, что украл, и освобождается раньше, либо не возмещает и сидит за решеткой 25 лет. По словам общественника, такой пакет документов уже подготовлен, но пока дело не сдвинулось с места из-за сторонников «неотвратимости наказания и гуманизации».

Ранее глава НАК Кирилл Кабанов сравнил коррупцию с изменой Родине и рассказал, как с этим борется китайское правительство.