Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Азарова и Януковича

Киев, 9 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против экс-главы государства Виктора Януковича и ряда чиновников.

СНБО 19 марта принял решение о введении санкций в отношении Януковича, бывшего премьера Украины Николая Азарова и некоторых бывших чиновников. Секретарь совета Алексей Данилов тогда назвал ограничительные меры против Януковича «максимальными».

В список входят 27 человек, в том числе украинские и российские чиновники и политики, включая председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, главу Крыма Сергея Аксенова и зампреда комитета Госдумы по международным делам Наталью Поклонскую.

Санкции вводятся бессрочно. Соответствующий указ обнародован на сайте офиса украинского президента

В конце марта в офисе генпрокуратуры Украины заявили, что Киев может начать процедуру экстрадиции Януковича. В сообщении ведомства говорится, что суд оставил в силе решение об аресте бывшего главы государства по делу об узурпации власти. По этой причине сторона обвинения может начать процедуру экстрадиции политика.