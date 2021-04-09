Политический кризис на фоне роста экономики: как Бенин готовится к выборам президента

Уличные беспорядки вспыхнули в различных городах Бенина накануне президентских выборов, которые намечены на 11 апреля. В столкновениях граждан и полиции уже есть убитые и раненые.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий лидер страны Патрис Талон. Политик имеет все шансы для переизбрания на второй срок. Однако оппозиция считает электоральный процесс предрешенным. Общественные деятели обвиняют главу государства в нарушении собственных обещаний о том, что он не станет баллотироваться еще раз.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как Патрис Талон оказался единственным реальным кандидатом на выборах и чем обернется для Бенина победа действующего президента.

От хлопкового производства к власти

Молодой Патрис Талон не мечтал о карьере бизнесмена или политика. Он хотел стать летчиком, но не прошел отбор по медицинским показателям.

Еще в колледже будущий президент создал небольшой бизнес по торговле автозапчастями, но в 1983 г. переключился на сферу упаковки сельскохозяйственной продукции. Через два года он уже открыл международную дистрибьюторскую компанию, занимавшуюся поставками необходимых для производства хлопка материалов. Помимо Бенина, представительства организации появились в Кот-Д’Ивуаре, Сенегале, Того и Мали.

Постепенно Талон освоил все ниши хлопкового производства и превратился в крупного бизнесмена, который начал обрастать связями. В 2006 году он инвестирует в предвыборную кампанию Бони Яйи, который впоследствии стал четвертым президентом Бенина.

Вложение оказывается удачным. Когда по рекомендации Всемирного банка власти приняли решение приватизировать государственную хлопковую компанию Sonapra, выкупить ее позволили Талону, после чего будущий президент фактически стал монополистом.

Во время второй предвыборной кампании Бони Яйи Талон вновь выступил в качестве спонсора теперь уже действующего главы Бенина. Результатом стало получение контроля над крупнейшим портом страны — Котону.

Однако вскоре отношения с Яйи испортились, и Патрис Талон, опасаясь ареста, уезжает во Францию. Уже там его настигают сначала обвинения в попытке отравить президента, а затем и в присвоении импортных пошлин на сумму в 18 миллионов евро.

Позже Яйи помилует бывшего спонсора, но некоторая натянутость между ними сохранится.

Бизнесмен в кресле политика

В 2015 году Талон принял решение баллотироваться на должность президента республики в качестве самовыдвиженца. Он обещал улучшить отношения с Францией, повысить благосостояние рядовых граждан и не избираться на следующий срок.

Победив во втором туре премьер-министра Лионеля Зинсу, Талон вступил в должность лидера страны. Выборы прошли без нареканий, а Зинсу сразу признал поражение. В инаугурационной речи Талон сделал акцент на необходимости политических преобразований, основным из которых должен был стать закон об однократном пребывании на посту президента.

Глава государства дважды пытался реализовать задуманное — в 2017 и 2018 годах. В обоих случаях проекты реформы отклонялись парламентом. В дальнейшем вопрос ограничения президентских полномочий не поднимался.

Талон инициировал и успешно провел программу развития экономики Бенина (PAG). Инвестиции в частный сектор составили почти 14 миллиардов евро. За пять лет в стране прибавилось около 500 тысяч рабочих мест.

Существенный рост, разумеется, пришелся на хлопковую отрасль, которую формально контролировали родственники президента. Однако параллельно государство нарастило производство кешью, риса, маиса и зелени. Созданный в 2016–2019 годах задел позволил сохранить его даже в условиях пандемии.

Также в рамках PAG улучшилось социальное обеспечение рядовых граждан и усилился контроль за поставками лекарств.

Истоки политического кризиса

Руководя страной, Патрис Талон реализовал уже привычные ему схемы ведения бизнеса. Фактически он выступал в качестве эффективного менеджера.

На экономике Бенина такой подход сказался самым лучшим образом, но в политической сфере начались процессы, которые позже выведут жителей государства на улицы в преддверии новых выборов президента.

Талон проявил склонность к авторитаризму и не пытался вести диалог с оппозицией. За некоторое время до парламентских выборов 2019 года он обратил внимание на огромное число политических партий, которых в стране оказалось более 200.

Исправить положение помогла проведенная в июле 2018 года реформа законодательства, предусматривающая увеличение избирательного залога с 8,3 до 249 млн франков КФА, а также получение разрешения на деятельность партии в правоохранительных органах. В результате процедуру регистрации прошли только Прогрессистский союз и Республиканский блок.

Оба объединения оказались пропрезидентскими. Пяти оппозиционным группам партий избирательная комиссия в регистрации отказала. Параллельно с этим развернулась кампания против лидеров оппозиции. В ход пошли обвинения в экономических преступлениях, сотрудничестве с преступными сообществами и дестабилизации страны.

Вероятно, сказался опыт самого Талона, которого экс-президент Яйи хотел вывести из игры, обвиняя в попытке госпереворота и покушении на убийство главы Бенина. Чистки подавались как «рационализация партийной системы» и «борьба с коррупцией и безнаказанностью».

Однако международная НПО Amnesty International отмечает, что в стране наблюдается нарушение свободы слова, собраний, а также чрезмерное применение силы со стороны представителей правоохранителей, что приводит к человеческим жертвам. Организация «Репортеры без границ» сообщает о закрытии властями Бенина множества «несанкционированных» СМИ.

Протесты накануне выборов

Несмотря на данное перед предыдущими выборами обещание, Патрис Талон заявил о желании вновь баллотироваться на пост президента.

Вместе с ним документы подали еще 19 претендентов, но Национальная избирательная комиссия утвердила лишь три кандидатуры: действующего главу государства, члена партии «Сила каури для формирующегося Бенина» Алассана Суману и представителя демократов — Корентина Коуйе. Несмотря на кажущееся наличие альтернативы, противники Талона не являются сильными политиками и не обладают широкой народной поддержкой.

Отношение населения к подобным псевдодемократическим выборам стало понятно по низкой явке на парламентском голосовании 2019г. За прошедшие два года ситуация не поменялась, граждане Бенина по-прежнему выступают за политические права и свободы.

С понедельника в различных регионах государства наблюдаются массовые митинги, организованные противниками Талона. В четверг, 8 апреля, появились первые жертвы столкновений с полицией. В городе Сав при разгоне протестующих силовики применили слезоточивый газ, а после и боевое оружие. В результате один человек погиб и еще шесть получили ранения.

Также накануне из страны бежал член специального суда по экономическим преступлениям, предварительно обвинив сторонников президента в попытках сфабриковать дела против недовольных действующей властью. Правительство заявляет, что все происходящее является политическими манипуляциями изгнанных из Бенина оппозиционеров, которые таким образом пытаются сорвать свободные и демократические выборы.

К примеру, бывший министр финансов Коми Кутче, находящийся в Испании, призывал граждан Котону и других городов устраивать мирные демонстрации.

Bénin : Komi Koutché appelle à de « grandes manifestations pacifiques » dans Cotonou et lance un appel aux forces de défense et de sécurité https://t.co/MQMLraInDk — Kpakpato Medias (@KpakpatoM) April 9, 2021

Возможные пути развития ситуации

Аналогичным образом протесты подстегивали и другие изгнанники. Но и без этого бенинцы понимают, что предстоящий избирательный процесс является не более чем ширмой для отсутствия политической конкуренции в стране и авторитарных замашек действующего главы государства.

Опыт других африканских стран показывает, что голосование состоится, и, несмотря на ожидаемую низкую явку, Патрис Талон удержит пост президента. В активе лидера государства успешные экономические преобразования, благодаря которым многие бенинцы могут сохранять приемлемый уровень жизни даже в период пандемии.

Также очевидно, что во время второго срока Талон продолжит управлять Бенином как крупной корпорацией, особенно учитывая спад мировой экономики в результате эпидемии коронавируса. Но по мере восстановления привычного уклада подавленные политические проблемы вновь выйдут на первый план.

В лучшем случае с ними будет разбираться более либеральный преемник Талона, а в худшем — дело может окончиться преждевременным прекращением полномочий президента. Именно по такому сценарию развиваются события в Африке при большом количестве человеческих жертв.