Автомобилисты нашли «обходные пути» новых правил техосмотра в РФ

Москва, 9 апреля. Автомобилисты нашли три способа пройти техосмотр на машине с недостатками и получить диагностическую карту в ЕАИСТО, но за их использование грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Схемы заключаются в помощи группы лиц со знакомствами на сервисе, замене номера или передней части автомобиля нейросетью и покупке диагностической карты через дубликат номеров на такой же машине, пишет журнал «За рулем».

Однако диагностическую карту нарушителя могут аннулировать, предупреждает издание. При этом предупреждать водителя никто не будет. Вместе с диагностической картой недействительными станет полис ОСАГО.

Кроме того, проводивший техосмотр с нарушением сервис может потерять лицензию на выполнение услуги и заплатить в казну до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские автомобилисты с 1 октября текущего года будут проходить техосмотр по новым правилам. Диагностическую карту сделают полностью в электронном формате, а вносить туда изменения смогут только сертифицированные специалисты и сервисные компании.