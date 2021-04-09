Меган Маркл опубликовала архивные фото покойного принца Филиппа

Лос-Анджелес, 9 апреля. Супруга принца Гарри Меган Маркл в своем Instagram почтила память умершего супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа. Она опубликовала архивные фото родственника.

Маркл разместила девять фотографий герцога Эдинбургского. На них он запечатлен в разные периоды своей жизни: в молодости, с супругой Елизаветой и их маленькими детьми, на свадьбе и в старости. В подписи к посту Маркл лишь написала титул принца и даты его жизни. В комментариях подписчики выразили свои соболезнования.

Принц Филипп скончался на 100-м году жизни, о чем стало известно в пятницу, 9 апреля. Он умер в Виндзорском замке. В последние годы герцог не участвовал в публичных мероприятиях из-за состояния здоровья.

Ранее стало известно, что принц Гарри, проживающий в США, сделает все возможное, чтобы прибыть в Лондон и быть рядом с близкими в тяжелый момент. Будет ли его сопровождать Маркл, пока неизвестно.