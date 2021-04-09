Президент ЦАР Туадера взял курс на очистку власти от коррупционеров

Банги, 9 апреля. Второй срок на посту президента ЦАР Фостен-Арканж Туадера начал с оглашения плана по развитию страны на ближайшие пять лет. Главным направлением избрана экономика, и красной нитью через все намеченные преобразования проходит борьба с коррупцией.

Как сообщили источники центральноафриканского издания Le Potentiel Centrafricain, Туадера намерен провести кадровые чистки и отстранить от власти чиновников, которые подозреваются в незаконном присвоении или растрате государственных средств, взяточничестве и кумовстве.

Первыми, кого может начаться процесс, станут главы министерских департаментов. В частности, это касается ведомств связи, животноводства, градостроительства. Но не исключено, что постов лишатся и некоторые министры, претендовавшие вернуться в обновленный состав правительства.

Ранее в Сети начали появляться предположения о том, кто может попасть в кабмин. Лишь три кандидатуры не вызвали споров среди большинства граждан — Минобороны продолжит руководить Мари-Ноэль Кояра, Анри Ванзет Лангисара останется министром общественной безопасности, а возглавлять МИД будет Сильви Байпо-Темон.

Ранее советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что правительственные войска за последние несколько месяцев установили контроль над всей территорией страны. Лишь в отдельных районах остались небольшие группы бандитов, которые скоро будут нейтрализованы. Теперь основной задачей для властей республики стало восстановление государственной экономики.