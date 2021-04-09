Командир армии ЦАР рассказал о зверствах накачанных наркотиками боевиков в Бамбари

Банги, 9 апреля. Командир отряда национальной армии ЦАР (FACA) на условиях анонимности рассказал местному изданию Ndjoni Sango, как проходила зачистка города Бамбари от боевиков из группировки «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Вооруженные силы ЦАР подошли к Бамбари в середине февраля и, несмотря на оказанное сопротивление, освободили город от бандитов. При этом операция заняла больше времени, чем планировалось, поскольку боевики скрывались в домах и использовали местных жителей в качестве живого щита.

Подробнее об одном из эпизодов рассказал офицер центральноафриканской армии. По его словам, 15 февраля, во время рейда на территории Бамбари отряд попал под удар радикалов, вооруженных автоматами и гранатометами.

Натренированные российскими инструкторами военнослужащие FACA отбили атаку и заставили нападавших отступить.

«У нас не было возможности стрелять им в спину, потому что они использовали в качестве заложников женщин и детей, чтобы спрятаться за ними . Бандиты решили отступить в мечеть и организовать там закрытую оборону. Они отказались отпустить пленников и сложить оружие. Нападавшие были хорошо вооружены и угрожали взорвать самодельные бомбы», — рассказал командир.

Одной из женщин вместе с восьмилетним сыном удалось бежать, и, несмотря на ранение, добраться до позиций правительственных сил. Она сообщила, что радикалы избивают заложников, среди которых уже есть погибшие и раненые. Некоторые боевики явно находились под действием наркотиков и своим агрессивным поведением сеяли панику. Также женщина подтвердила наличие у бандитов самодельных взрывных устройств.

«Через час боевики попытались прорваться сквозь окружение, прячась за мирными жителями. Наши снайперы смогли метким огнем отсечь бандитов от заложников. Благодаря этому большинство граждан сбежали и нашли укрытие на нашей стороне. Несколько радикалов, пытавшихся прорваться к позициям FACA, были обезврежены», — уточнил центральноафриканский военнослужащий.

Пока армейцы разрабатывали дальнейший план, внутри мечети прогремел взрыв. Неизвестно, сработала ли бомба самостоятельно, либо боевики привели устройство в действие намеренно. Однако это никак не повлияло на ситуацию.

Большинство заложников уже находились на свободе, и в скором времени правительственные силы полностью зачистили город. Позже, 20 февраля благодарные жители устроили праздничный марш в честь освободителей.

#Centrafrique : La ville de Bambari en liesse pour fêter ses libérateurs (FACA-RUSSES-RWANDAIS) par une grande marche. #CARCrisis #CARHope pic.twitter.com/St2PRKF8uP — Eve Malonga - LNC (@evemalonga) February 20, 2021

Через полтора месяца после зачистки Бамбари под контроль армии перешла вся территория республики. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров подтвердил разгром вооруженных бандформирований.

По мнению Захарова, в стране еще остаются отдельные грабители или даже разрозненные отряды боевиков, которые некоторое время будут перемещаться по лесам республики. Военнослужащие продолжают операцию по освобождению местности, а правительство уже приступает к более масштабной задаче — восстановлению экономики.