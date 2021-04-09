Многие женщины до сих пор сомневаются в необходимости иметь в своей косметичке тюбик или коробочку с тональным средством. Сегодня мы хотим поговорить об этом чудесном косметическом изобретении, которое претерпело за последнее десятилетие заметные метаморфозы. Еще в конце XX века тональный крем действительно был просто кремом, в то время как сейчас под «тоналкой» подразумеваются как твердые карандаши-стикеры, так и муссы и увлажняющие вуали. Инновации в области химической промышленности подарили женщинам возможность не только скрывать под тональной основой недостатки кожи, но и ухаживать за ней, предотвращать возрастные изменения и защищаться от назойливых солнечных лучей. ФАН предлагает вместе разобраться в многообразии тональных средств и понять, чем отличается тональные кремы и основы класса «люкс» от изделий «масс-маркета».

Кто придумал тональное средство?

История тонального крема уходит во глубину веков, еще женщины древнего Египта, Китая, Японии и Греции использовали различные средства для того, чтобы замаскировать шрамы, порезы и неровности на коже. Времена были непростые, часто болезни оставляли на коже лица некрасивые следы. А стандарты красоты во все времена ориентировались на женщин-богинь с идеальной внешностью и лицами, по цвету и на ощупь напоминающими нежный жасмин. Да и загар был не популярен: напротив, шиком считались молочные оттенки кожи. Чтобы поправить ситуацию, девушки прибегали к различным ухищрениям: на лицо и руки наносилась припудривающая смесь, сделанная из муки, мела, глины, пыльцы растений и даже из свинцовых белил. Что и говорить о том, что некоторые бедняжки получали от соприкосновения с такой первобытной «косметикой» неприятные последствия для здоровья.

Прародителем современного тонального крема можно считать актерский грим. В легендарном театре Кабуки, где все роли исполняют мужчины, грим — это настоящее искусство, наполненное особым символизмом. Разноцветный раскрас на лице передает статус и возраст героя или героини: чем моложе театральный персонаж — тем светлее краска, а для «возрастных» героев в красящую основу добавляется коричневый цвет.

В Европе взлет популярности грима пришелся на эру немого черно-белого кино. Так же, как и артисты театра Кабуки, киноактрисы и киноактеры с помощью грима добивались филигранной выразительности своих героев. Все, что нельзя было передать словом и интонацией, передавалось мимикой и заостренными чертами лица. Затем черно-белые фильмы сменились на цветные, и требования к качеству грима возросли еще больше. Несвежие блеклые лица не входили в планы режиссеров. Так тональный крем стал обязательной позицией в кейсах профессионалов-гримеров, наряду с помадой и накладными ресницами.

Правда, первые тонирующие средства были достаточно густыми и «тяжелыми» и вне съемочной площадки были слабо пригодны. Кожа под гримом не дышала, поры закупоривались, в итоге цвет лица портился и становился болезненным. Наблюдавший за мучениями дам голливудский визажист Макс Фактор, предложил более щадящий вариант выравнивания цвета лица, так появилась первая крем-пудра. Консистенция нового продукта была более легкой и не создавала эффект маски на лице.

Ноу-хау быстро стало популярным и шагнуло из-за кулис в мир большой моды. Достаточно долго к тональному крему предъявлялось три основных требования: способность хорошо маскировать неровности на лице, стойкость и приятная текстура. Конец XX века ознаменовался во многих областях индустрии красоты повышенным вниманием к своему здоровью. Специалисты-косметологи поняли, что тональный крем может не только скрывать недостатки, но и увлажнять, ухаживать за кожей и защищать ее от солнца. Особенно много приятных открытий ждало женщин, переступивших рубеж в 35-40-50 лет, ведущих активный и насыщенный образ жизни. Ведь разработкой антивозрастных косметических средств, включая тональные основы, занимаются все современные косметические линии. Тональный крем настолько усовершенствован, что берет на себя роль и визажиста, и врача-косметолога. Но прежде чем представить небольшой обзор возможностей «тоналки», предлагаем вам разобраться с особенностями двух косметических сегментов — «люкс» и «масс-маркет».

«Люкс» или не «люкс»?

Если разложить современный тональный крем на ингредиенты, то мы получим водную основу, пигмент и масляную консистенцию. Далее, в зависимости от позиции в линейке, заявленного производителем эффекта или бренда, в состав могут входить витамины, гиалуроновая кислота, для зрелой кожи — антиоксиданты, светоотражающие частицы, концентраты полезных веществ, экстракты зеленого чая. За густоту тонального крема отвечают эмульгаторы и восковые вещества, за сохранность — консерванты. Уходовые «аптечные» кремы будут содержать противовоспалительные компоненты, солнцезащитные фильтры, аминокислоты.

Разновидности современных тональных средств

Камуфляж — «тяжелая артиллерия» среди тональных средств, скрывает любые недостатки вашей кожи.

Карандаш-стик — имеет твердую консистенцию, подходит для маскировки очень проблемной кожи.

Компактный тональный крем — следующий по густоте после стика, удобен для создания экспресс-макияжа, упакован в небольшую коробку и не требует специальных навыков: просто нанесите его слегка влажным спонжем на проблемные зоны. Но есть один нюанс, который нужно учесть — требуется финальный штрих обычной пудрой, иначе лицо будет блестеть.

Тональный крем с плотной текстурой — содержит в своем составе большое количество масел, хорошо маскирует несовершенства, будет комфортен для сухой кожи.

Крем-пудра с тональным эффектом — прекрасное сочетание кремовой и пудровой текстур, выпускается в палитре самых распространенных оттенков кожи, в течение дня не меняет своих свойств, не «стекает» с лица.

Твинс — та же формула «два в одном» что и в крем-пудре, но разница конечного результата зависит от того, как вы используете спонж: сухой спонж дает эффект пудры, влажный — тонального крема.

Крем-мусс с тоном — напоминает густую пенку, позволяет добиваться прозрачного макияжа, не подходит для маскировки ярко выраженных недостатков кожи лица.

Тональный флюид — жидкий тональный крем, подходит для любительниц ровного слоя «тоналки» на лице, наносится специальной плоской кисточкой; делает цвет лица максимально естественным.

Кушон — тот же флюид, но пропитанный в специальный спонж или губку, для его нанесения не потребуются кисти и другие дополнительные инструменты.

ВВ-крем — содержит в своем составе увеличенное количество увлажняющих компонентов, защищает от ультрафиолетовых лучей; очень легкая текстура прекрасно справляется с выравниванием цвета кожи, но не скроет заметные недостатки.

СС-крем — еще один родственный флюиду вариант тонального средства, воздушный и невесомый, подойдет для максимально естественного макияжа.

Самое очевидное различие крема люксовой марки и масс-маркета — его стоимость. Но мы также знаем, что цена включает в себя все издержки на продвижение бренда, самые значительные из которых — стоимость рекламы. Если вычесть это из стоимости продукта, то останется еще упаковка, и лишь на последнем месте будет находиться, собственно, состав продукта. И здесь в силу вступает миф о том, что разницы между бюджетной и дорогой косметикой вовсе нет, потому что на 90% любое косметическое средство состоит из одних и тех же недорогих компонентов. По некоторым данным, всю декоративную косметику и вовсе производят в стенах одной из европейских компаний. Разработкой новых формул занимается команда медиков, химиков, дерматологов, биологов. Поэтому так часто сегодня косметика «масс-маркет» обещает те же результаты, что и средства дорогих брендов.

Но самое интересное скрывается за оставшимися 10%. Перечислим лишь некоторые детали, которые отличают косметику классов «люкс» и не «люкс»:

1. «Природные компоненты» — зачастую это просто маркетинговый ход, и самые адаптированные к нашей коже средства получают искусственным путем, а это долгий и дорогостоящий процесс в химических лабораториях, с последующим тестированием; на основе этих формул синтезируются и создаются новые составы будущего крема; для создателей очень важен гипоаллергенный продукт, чего сложно добиться от природных ингредиентов, поэтому люкс далеко не всегда имеет «природную» основу.

2. Все новинки от химиков-технологов индустрии красоты в первую очередь попадают в дорогую баночку с кремом, и лишь спустя пару лет — в упаковку бюджетной линии: такова конъюнктура.

3. Косметические консерванты могут быть дорогими и дешевыми, дорогие больше доступны люксовым брендам, в то время как масс-маркет держит низкую стоимость, экономя на подобных ингредиентах.

4. С помощью косметики марки «люкс» вы сможете добиться точно такого же оттенка на коже, как и было обещано. Также люксовые средства имеют однородную текстуру, хорошо покрывающую поверхность кожи: проверено на практике.

В остальном огромной разницы между бюджетным и дорогим тональным кремом нет. Если только вы не захотите побаловать себя и приобрести гарантированно качественную косметику.

Какие антивозрастные тональные кремы предлагают современные производители?

Безусловно, сделать детальный обзор тональных средств для зрелых дам не представляется возможным в рамках одной статьи. Поэтому предлагаем вам самые топовые позиции из линейки «тоналки». Все эти средства должны отвечать следующим требованиям: хорошо увлажнять кожу, ровно ложиться, не «стеснять» ее лишней нагрузкой, обладать лифтинговым эффектом, то есть, подтягивать кожу, максимально питать ее полезными веществами и иметь натуральный «финиш».

Тональный флюид Shiseido Synchro Skin Glow

Начнем с японской марки Shiseido, которая относится к люксовой нише. Мягкая, превосходного качества текстура, гарантирует комфорт и естественное покрытие. Очень экономный, что очень важно при учете высокой стоимости продукта: без распродаж цена флакона доходит до 4 тыс. рублей и выше. Недостаток только один — флюид не может скрыть заметные недостатки на вашем лице.

Max Factor тональный крем Ageless Elixir

Альтернативой японскому флюиду может стать легкое тональное средство легендарной американской марки Max Factor. Это хорошо зарекомендовавший себя производитель бюджетного сегмента. Качество за приемлемые деньги — самый лучший аргумент в пользу приобретения данного «эликсира молодости». Формула «2 в 1» содержит антивозрастные компоненты и защиту от УФ-лучей. Недостаток тот же, что и у «японца» — средство не скрывает покраснения, прыщи и прочие серьезные недостатки кожи.

Тональная сыворотка Estee Lauder Perfectionist

Уходовые возможности сыворотки известны всем дамам, уделяющим внимание своей коже. Этот продукт в принципе не может быть дешевым даже в бюджетных линейках. В данном случае люксовый Estee Lauder совместил сывороточный эффект, тональную маскировку и защиту от солнца. Очень красивые оттенки придадут свежести вашему лицу, контроль качества пройден у профессионалов — офтальмологов и дерматологов. Недостаток — высокая цена: без распродажи свыше 4 тыс. рублей.

Vichy тональный крем Liftactiv Flexiteint

Относительно недорогой тональный крем с эффектом лифтинга от лаборатории Vichy. Приятная легкая текстура и едва уловимый запах, хорошо и ровно ложится на кожу. Макияж с Liftactiv Flexiteint будет стойким и продержится не менее восьми часов. В основе средства — запатентованная формула с коллагилом, гарантирующим лифтинг кожи лица и разглаживание морщин. Удобный дозатор, ударопрочное стекло флакончика. Среди недостатков — высокая для данного сегмента стоимость: более 2500 рублей

Christian Dior тональный крем Capture Dreamskin Moist & Perfect Cushion

Инновационное средство от трендсеттера Luxury-сегмента — бренда Dior. Отличный вариант ухода для сохранения молодости вашей кожи, обеспечивающий превосходный результат: скрывает нежелательные покраснения, хорошо впитывается, уменьшает расширенные поры. Ультра-флюид в форме выпуска крушон. В составе средства два активных ингредиента — Опилиа и Лонгоза, обладающие омолаживающей силой. Комплекс anti-shine придает вашей коже матовость. Из минусов, кроме цены, можно назвать недостаток опыта использования подобного тонального средства, пропитанного в спонж.

Bourjois тональный крем City Radiance

Марка Bourjois позиционирует свой продукт как тональный крем против негативного воздействия окружающей среды. Это комфортная тональная основа с фильтром от солнечных лучей. Прекрасно ложится на кожу лица и разглаживает ее. Данный тональный крем предназначен для жирной возрастной кожи, финиш — яркий и сияющий. Соотношение цена-качество прекрасное, тюбик стоит чуть больше 600 рублей. Из недостатков можно назвать некоторое несоответствие тона в палитре и на коже, крем немного отдает желтым. Поэтому перед приобретением необходимо тестировать пробники.