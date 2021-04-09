Десять солдат и офицер стали жертвами нападения боевиков на юге Нигерии

Абуджа, 9 апреля. Один офицер и десять солдат нигерийской армии найдены мертвыми в районе Коншиша в штате Бенуэ в южной части страны.

Согласно заявлению представителя вооруженных сил, бригадного генерала Мохаммеда Ерима, нападение на отряд национальной армии в штате Бенуэ не является ответом на агрессивные действия военнослужащих.

«Отряд в составе одного офицера и десяти солдат первоначально объявили пропавшим без вести, что позволило развернуть поисково-спасательную операцию. К сожалению, все военнослужащие найдены мертвыми», — доложил генерал.

Прежде жители Бенуэ жаловались на нападения военных нигерийской армии. Пострадавшие граждане вынужденно бежали в ближайшие леса.

Однако представитель вооруженных сил категорически отрицает сообщения о возможном насилии со стороны солдат. Мохаммед Ерима заявил, что в регионе разыскивают виновных в смерти 11 военнослужащих.

Ранее в результате нападения боевиков погибли восемь мирных жителей и еще четверо получили ранения. Инцидент произошел в северо-западной части Нигерии. Бандиты обстреляли автобус и грузовик, двигавшийся по трассе Кадуна — Качия. Сообщается, что несколько граждан попали в плен.