Улучшение системы здравоохранения станет одной из основных задач президента ЦАР

Банги, 9 апреля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что во время нового пятилетнего срока намеревается создать в стране систему здравоохранения, доступную для всех граждан.

«В течение первого срока мы инициировали процесс восстановления системы здравоохранения, рассматривая здоровье как инвестиции, а не как расходы», — отметил Туадера в торжественной речи на церемонии инаугурации.

Впоследствии глава ЦАР планирует добиться, чтобы медицинское обслуживание стало более эффективным, надежным и полностью доступным для всех слоев населения.

Одним из приоритетных направлений является сокращение материнской, неонатальной и детской смертности. Данному вопросу Туадера уделял пристальное внимание еще в первый президентский срок и не хочет его ослаблять.

На сегодняшний день уровень материнской смертности в ЦАР крайне высок: 882 случая на 100 тысяч рождений. Планируется сократить этот показатель более чем в 10 раз.

Реализация задуманного Туадера развития системы здравоохранения стала возможной благодаря ликвидации действовавших в стране вооруженных группировок. Как отметил на недавнем заседании Африканского клуба советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров, организованные бандформирования разбиты, и вся территория республики находится под контролем правительства.