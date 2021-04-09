Прилучный показал, как отдыхает в Сочи с детьми от Муцениеце

Сочи, 9 апреля. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный устроил отпуск себе и детям и отправился с ними в Сочи на курорт «Роза Хутор».

У актера есть сын Тимофей и дочь Мия от его бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце. Звездная пара развелась почти год назад после девяти лет брака. Дети остались жить с матерью, однако Прилучный не забывает о наследниках и старается проводить с ними как можно больше времени.

На своей странице в Instagram артист показал, как отдыхает с сыном и дочерью в Сочи. Судя по кадрам, Прилучный с детьми поселился в роскошном отеле, находящемся на высоте 1100 метров над уровнем моря. Это место известно открытым бассейном, в котором актер сфотографировался вместе с дочерью.

Во время отпуска артист порадовал детей визитом в дельфинарий. Тимофей и Мия смогли сфотографироваться с живым дельфином и даже прикоснулись к представителю водного мира.

Агата Муцениеце оставила детей с бывшим мужем и улетела на Мальдивы. Совсем недавно она была там с сыном и дочерью, но на этот раз решила отдохнуть на райских островах без наследников. Актриса отметила, что подобного отпуска «для себя» у нее не было после рождения детей.