Тодоренко в элегантном купальнике рассказала об отношениях с мерзавцами

Москва, 9 апреля. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко порассуждала об отношениях с мерзавцами и дала совет девушкам, которые постоянно заводят романы не с теми мужчинами.

Знаменитость опубликовала психологический пост на своей странице в Instagram. Тодоренко выложила фото в элегантном черном купальнике с глубоким декольте, украшенном золотистыми кольцами. Однако пост ведущая посвятила совсем не своему внешнему виду или фигуре.

««Мне все время попадаются мерзавцы, я — магнит для мужчин со странностями». Думаю, такая история знакома каждой девушке», — написала звезда.

Блогер отметила, что часто отношения развиваются по одному и тому же сценарию, из-за чего девушкам начинает казаться, будто они недостойны счастья. Тодоренко уверена, что счастья заслуживает каждый человек, однако иногда методы для его достижения бывают неэффективными.

Ведущая сравнила отношения с компьютерной игрой, в которой люди действуют по одному и тому же алгоритму. Знаменитость призвала создавать новый «механизм прохождения» или и вовсе отказываться от «закольцованной игры».

Регина Тодоренко недавно призналась, что долгое время стеснялась своего тела. Телеведущей казалось, что она не соответствует общепринятым стандартам красоты.