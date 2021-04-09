Президент Туадера рассказал о развитии демократии в ЦАР

Банги, 9 апреля. В конце марта в Центральноафриканской Республике прошла церемония инаугурации президента Фостен-Арканжа Туадера. Лидер страны был переизбран большинством граждан на второй срок. В ходе обращения к народу глава государства отметил, что ЦАР проделала большой и нелегкий путь к настоящей демократии.

«Еще в 1980 году Центральноафриканская Республика организовала плюралистические выборы, но это достижение было перечеркнуто государственным переворотом в 1981 году», — напомнил Туадера.

Лишь в 1993 году стране удалось вернуться к демократии путем проведения свободных, прозрачных и инклюзивных выборов. Как добавил президент, для жителей ЦАР этот шаг стал вдвойне важен, учитывая несколько предшествующих лет социально-политической напряженности.

Спустя десятилетие очередной государственный переворот, который осуществил генерал Франсуа Бозизе, вновь вернул страну к курсу неопределенности и отсутствию верховенства права. Что вылилось уже в 2011 году в восстание группировки боевиков «Селека» и погрузило республику в хаос.

Центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадера отметил, что лишь к маю 2015 года проведение Бангийского форума ознаменовало возвращение политической стабильности.

Последующие парламентские и президентские выборы стали важным шагом к восстановлению демократических институтов.

«Принятая в результате Бангийского форума Конституция ЦАР заложила фундаментальные основы для жизни и развития общества и республики», — продолжил Туадера.

Однако в конце 2020 года уже экс-президент Франсуа Бозизе попытался вновь совершить захват власти при помощи боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Ему удалось частично сорвать проведение парламентских выборов.

Последующий разгром бандформирований, который совершила армия при поддержке российских инструкторов и союзников из Руанды, позволил правительству ЦАР провести второй тур голосования. В республике устанавливается верховенство права и преступные элементы больше не смогут посягнуть на демократию, подчеркнул президент Туадера.

За последние несколько месяцев правительственным войскам удалось установить контроль над всей территорией страны. Как уточнил ранее Валерий Захаров, в стране остались лишь отдельные преступные элементы, которых в скором времени нейтрализуют силовики. Основной же задачей правительства на ближайшее будущее станет развитие экономики.