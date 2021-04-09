Гагарина назвала себя «прилежной девочкой» на архивном видео

Москва, 9 апреля. Архивное видео с совсем юной певицей Полиной Гагариной появилось в Сети. Артистка во время записи передачи для телеканала ОРТ рассказала о своих главных желаниях.

Видео появилось на одном из фанатских аккаунтов артистки, где Гагарина его и заметила, после чего репостнула к себе на страницу. На записи начинающей исполнительнице не больше 17 лет. Свое появление на телевидении она восприняла с юмором и назвала себя «прилежной».

«Спасибо моим поклонникам за такие раритетные кадры. Я даже забыла о такой передаче. Какой я была прилежной девочкой», — написала артистка в аккаунте Instagram.

На записи ведущий шоу Валдис Пельш поинтересовался у юной Гагариной, какую мечту она хотела бы осуществить. Девушка совсем скромно сказала, что главная ее задача — не разочаровать родителей и стать человеком. Она призналась, что на съемках «Фабрики звезд — 2» ей больше всего не хватает мамы с папой и общения с ними.

Во втором сезоне популярного телепроекта Гагарина оказалась победительницей, многие эксперты отмечают, что ее участие было самым сильным за всю историю «Фабрики звезд». За 18 лет творческой деятельности певица выпустила три студийных альбома и заняла второе место в песенном конкурсе «Евровидение».

Недавно СМИ стало известно, сколько получают российские артисты за одно мероприятие. Выступление Гагариной обойдется желающим от 2 до 6 миллионов рублей.