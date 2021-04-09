Выборы президента Джибути стартовали в запланированный срок

Джибути, 9 апреля. Голосование за пост президента Джибути стартовало в шесть утра по местному времени (совпадает с московским. — Прим.ФАН). Фаворитом является действующий лидер страны Исмаил Омар Гелле, который баллотируется на пятый срок подряд.

Для участия в выборах зарегистрировались примерно 215 000 граждан или около четверти населения республики. По всей стране развернуто 530 избирательных участков, которые будут работать до семи вечера.

Сам Гелле, который ранее не набрал меньше 75% голосов, пришел на избирательный участок вместе с семьей. В комментарии для прессы он заявил, что уверен в победе.

A voté ! je me suis rendu, ce matin, au bureau de vote en famille pour exercer mon droit. Bon vote à tous ! pic.twitter.com/nbXn3q5Bys — Ismail Omar Guelleh (@IsmailOguelleh) April 9, 2021

Позиция главы государства не вызывает удивления, поскольку основные оппозиционные силы бойкотировали выборы. За пост президента с Гелле борется лишь бизнесмен, глава «Движения за развитие и баланс нации Джибути» Закария Исмаил Фарах, который не обладает авторитетом действующего лидера страны.

За 20 лет у руля Джибути Исмаил Омар Гелле сумел привлечь в государство многомиллиардные инвестиции. Однако 70% населения республики живет в условиях крайней нищеты, что хорошо заметно на фоне богатства немногочисленной элиты.

Также продолжительное президентство Гелле сопровождается нарушениями прав человека, произвольными задержаниями и убийствами, арестами журналистов и незаконными вторжениями в частную жизнь.

Эти преступления отмечены в докладе Госдепа США по ситуации в Джибути. Однако Вашингтон не предпринимает никаких действий против Гелле, хотя в других похожих случаях реакция Штатов бывает крайне жесткой.

Подробнее в причинах избирательной слепоты американских чиновников относительно происходящего в Джибути международная редакция Федерального агентства новостей рассказывала в материале «Пятый срок Омара Гелле: почему Запад закрывает глаза на несменяемость главы Джибути».