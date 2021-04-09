Изувеченная экс-мужем Грачева узнала пол будущего ребенка на шоу «Близкие люди»

Москва, 9 апреля. Известная телеведущая Маргарита Грачева ждет ребенка от мужа Максима Андрющенко. Пол малыша пара решила узнать в прямом эфире программы «Близкие люди».

Новый выпуск шоу на телеканале «Россия-1» запомнился зрителям радостным событием. Супруг ведущей появился в эфире с огромным шаром, на котором красовалась надпись: «Угадай кто?». Соведущий Грачевой — Леонид Закошанский — предложил влюбленным не тянуть интригу и узнать, кто же у них родится.

Когда шар лопнул, на пол студии посыпались конфетти розового цвета. Супруги радостно восприняли информацию и стали обнимать друг друга. Позже событием ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

«У нас будет... Не буду создавать интригу, да и многие уже посмотрели эфир, начали поздравлять и некоторые СМИ уже написали, что мы ждем... девочку. Честно, я до последнего была уверена, что конфетти будут голубого цвета. Мы счастливы!!! И ждем нашу дочку и сестричку! Будем вместе с ней разбавлять наш мужской коллектив», — эмоционально написала Грачева.

Известность женщина получила после трагических обстоятельств. Ведущая не стеснялась рассказывать о домашнем насилии, которому подвергалась несколько лет назад. В конце 2017 года муж-тиран отвез ее в лес и отрубил кости рук. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а изувеченная Грачева получила протез.

Телеведущая счастлива во втором браке. О беременности она сообщила совсем недавно, в начале апреля. Судя по сильно округлившемуся животу, родить Грачева должна в ближайшие несколько месяцев.