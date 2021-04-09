Женщины известны своей любовью экспериментировать с внешностью. Сегодня девушка выбирает для себя образ Клеопатры, завтра — образ Одри Хепберн. Главный акцент в таком макияже — на глаза, а точнее — на выделенный ярким цветом контур. Опытная рука творит чудеса с любым лицом, придавая нужную форму глазам и бровям. За считанные минуты любая девушка с европейским разрезом глаз станет куколкой-аниме или эфиопской принцессой. Стрелки в этом сезоне «носят» самые разные, появился даже отдельный вид макияжа, где «солирует» именно карандаш для глаз. ФАН предлагает вам собрать коробочку с карандашами-подводками, но прежде — разобраться в их особенностях.

Типы карандашей для глаз

Наверняка вам знаком старый добрый контурный карандаш, обычно черного или темно-коричневого цвета, реже — серого или синего. Он занимал свое почетное место еще в косметичке наших мам. Это настоящий эксперт в мире стрелок. Контурный карандаш бывает с мягким грифелем, с таким лучше получается «smoky eyes» — легендарные «дымчатые глаза», и с твердым стержнем — для четко прочерченных контуров. Стержень может быть в деревянном корпусе, но тогда его верным спутником должна стать точилка. Автоматические карандаши в заточке не нуждаются, грифель выдвигается нажатием кнопочки. Автоматический карандаш обычно размещается в пластиковом корпусе.

Стойкий или твердый карандаш часто имеет на корпусе маркировку «long lasting, everlasting, 24/7», обозначая время сохранения макияжа. В комплекте к нему идет резиночка для растушевки. Подходит для любительниц ярких плотных стрелок.

Карандаш кайал (каял, kajal) или мягкий карандаш — универсальное косметическое средство, им можно подкрашивать не только контур глаз, но и брови. Главный его недостаток — нестойкость, исправить его можно, закрепив карандашные штрихи тенями.

Карандаши для глаз с аппликатором хороши тем, что позволяют быстро растушевать подводку маленьким спонжиком, прикрепленным с другой стороны корпуса. Также незаменимы при создании «туманного» взгляда.

Водостойкие карандаши должны иметь на корпусе пометку «waterproof», выпускаются в пластиковом корпусе, часто автоматические. Смыть стрелки, сделанные таким карандашом, можно только с помощью гидрофильного масла или специальным средством для снятия водостойкой косметики. Рисовать контуры таким средством нужно умело, иначе для исправления ситуации придется сначала смыть весь макияж. Именно водостойкие карандаши используют для прорисовки внутреннего века.

Карандаши-тени — прекрасный вариант для мобильных дам: пара штрихов перед зеркалом — и свежий образ готов. Прекрасно растушевываются, компактные, удобно лежат в руке. Палитра предусматривает оттенки для девушек с любым цветом глаз, а также модные тренды, например, розовый оттенок «цветок сакуры».

Гелевый карандаш отличается жирной текстурой, которая максимально бережно оставляет след на коже века и внутренней слизистой глаза.

Лайнер или eyeliner — строго говоря, уже не совсем карандаш, а жидкая подводка для глаз. По своей структуре напоминает маркер: красящая жидкость заполняет емкость и снаружи поступает на наконечник, который бывает в виде миниатюрной лопаточки или кисточки, а иногда — острого грифеля.

Какие бывают оттенки у карандашей для глаз?

Основа основ — черный карандаш. Лучше, если он представлен в косметичке и в твердом варианте, и в мягком. И к нему в компанию еще можно добавить черный лайнер или черную жидкую подводку.

Все оттенки коричневого — от темно-орехового до цвета молочного шоколада — также стали классикой. Переходы от коричневого карандаша смотрятся более плавными, нет резкого контраста с кожей век и скул.

Ярко-белый карандаш был на пике популярности еще совсем недавно. С его помощью обычно подводили нижнюю слизистую, это визуально «расширяет» глаз. Поклонницы «кукольного» макияжа использовали белый и для подводки внешнего уголка века. Глаза при этом получаются необычайно крупными, как у японских аниме.

Беспроигрышно смотрится серый карандаш для глаз. Темно-серый почти неотличим от базового черного, а пепельный оттенок придаст умеренную томность вашему образу. Главное — точнее подбирать оттенки серого к цвету вашей кожи и глаз.

В десятку лидеров стремятся карандаши для глаз синего цвета, фиолетового и зеленого. И, конечно, ни одна модница не обойдется без карандаша с золотым, серебряным и бежевым грифелем.

Как правильно пользоваться карандашом для глаз?

Любой макияж начинается с очистки лица, особенно это важно для обладательниц кожи, склонной к жирности. Позаботьтесь о том, чтобы на вашем столике, кроме самого карандаша, были ватные диски, палочки, хотя бы одна кисточка для растушевывания и жидкость для снятия макияжа — стойкого и обычного. Начинающим бьюти-модницам понадобится хорошее освещение, ведь глаза — область крайне деликатная.

Самый первый шаг вашего мейкапа — легкое припудривание век: можно использовать обычную пудру, которую вы носите в сумочке.

Второй шаг — создаем своеобразный холст для карандаша, наносим матовые тени не толстым слоем. Цвет теней выбирайте на пару тонов светлее, чем ваша кожа.

Третий шаг — очерчиваем контур глаза. Стержень нужно держать при этом как можно ближе к линии роста ресниц. Рисуем тонкую стрелку без нажима от внутреннего уголка глаза к внешнему. Уголок глаза во время всей процедуры нужно придерживать, но не натягивать кожу, это приведет не только к дискомфорту, но сделает линию размытой. Первая линия может повторять очертания верхнего века, следующая уже создает рисунок и форму стрелки. Для того, чтобы стрелки получились яркими и сочными, можно использовать не один карандаш, а к нему взять еще и лайнер. Впрочем, качественный гелевый карандаш хорошо справится с нанесением линий любой толщины и интенсивности.

Четвертый шаг — прорисовка нижнего века, если это входит в ваши планы. Долгое время модным трендом был акцент только на верхнее веко, а нижнее подводилось светло-бежевым цветом, оставаясь незаметным.

Карандашные линии на верхнем и нижнем веке нужно не плотно соединить у внешнего уголка глаза. Эксперты не советуют замыкать контур, потому что он все равно будет размыт под воздействием естественного регулярного смыкания глаз. Делаем легкую растушевку кончиками пальцев, кисточкой или спонжем.

Пятый шаг — в дело вступает светлый карандаш. Наносим им несколько штрихов на внутренний уголок глаза, это придаст выразительности вашему взгляду.

Шестой шаг — фиксируем стрелки тенями, чтобы мейкап продержался дольше. И затем красим ресницы, но тушь используем только после прорисовки контуров и стрелок.

На что нужно обращать внимание, выбирая карандаш для глаз?

Прежде всего выбирайте удобную для вас степень твердости грифеля: для новичков больше подходит мягкий карандаш, так как контур наносится легко и без нажима и так же легко стирается, если стрелка не удалась. Твердый карандаш мы рекомендуем уверенным пользователям, за плечами у которых не одна миля контурных линий. Обычно в известных сетевых магазинах на полках представлены пробники, и на тыльной стороне ладони после нанесения штрихов можно увидеть оттенок и твердость/мягкость текстуры. Слишком сухой грифель будет царапать веко, слишком жирный — расплываться.

Линия, проведенная карандашом, должна быть ровной, однородной, без посторонних вкраплений. Исключение составляют включенные в ее состав блестки и сияющие частички.

Обратите внимание, чтобы корпус карандаша был сделан из цельной древесины, иначе он сломается от первого же нажима. Колпачок для наконечника должен плотно надеваться и не соскакивать. В качественных автоматических карандашах — гелевых и стержневых — дозатор и кнопочка не «залипает», двигается от нажатия плавно и равномерно.

Современные производители все чаще стараются представить на рынке гипоаллергенную продукцию. Если вы обладательница особо чувствительных глаз или носите контактные линзы, ищите именно такие карандаши.

Топ-7 качественных и недорогих карандашей для глаз

Карандаш относится к той категории косметической продукции, для которой не характерны кардинальные отличия в линейках luxury и mass market. В нашем обзоре мы представляем вам различные типы карандашей бюджетных брендов, которые популярны и востребованы у самых продвинутых модниц.

Vivienne Sabo карандаш для глаз устойчивый гелевый Liner Virtuose

Карандаш с гелевым стержнем для изысканных линий и узоров, а также заполнения межресничных пространств. Держится целый день, устойчив к жаре, осадкам, не стирается, не смывается водой. Наносится на веко легко и не царапает кожу. Текстура содержит натуральный воск, прекрасно растушевывается. К недостаткам можно отнести необходимость регулярно затачивать грифель и использовать для снятия макияжа специальное двухфазное средство для водостойкого мейк-апа.

Карандаш для глаз Pupa Extreme Kajal

Универсальное средство от итальянского бренда Pupa, незаменимое в косметичке любой современной девушки. Ультрапигментированный кайал обеспечивает равномерную и интенсивную передачу цвета. Средство прошло тестирование и одобрено офтальмологами. Не содержит парабенов. Из недостатков некоторые пользовательницы отмечают ломкость грифеля на кончике, а кроме того, контур на коже век к концу дня теряет четкость очертаний.

Тени-карандаш для век «СуперСтойкость» от Avon

Главное преимущество этого карандаша — стойкость нанесения, производитель обещает 16 часов несравненного макияжа. Текстура эластичная, благодаря чему получаются как выразительные стрелки, так и растушеванный «дымчатый взгляд». Гипоаллергенный, подходит для чувствительных глаз. В комплекте встроенная точилка. Недостатками владелицы считают чрезмерное количество перламутра в текстуре и некоторую липкость.

Карандаш для глаз гелевый Maybelline New York TATOO LINER интенсивный цвет

Этот гелевый карандаш со стойким интенсивным эффектом подойдет для сложного вечернего мейка. Палитра включает два необычных оттенка — изумрудно-зеленый и вишнево-розовый. Добиться слишком тонких линий вряд ли получится, текстура ложится слишком плотно. Без специальных средств для смывки макияжа не обойтись. Недостаток — каллиграфических стрелок этим карандашом нарисовать нельзя.

Карандаш для глаз The ONE от Oriflame

Карандаш от шведского бренда, позволяющий создавать вдохновляющий макияж. Комфортное средство для подводки глаз. Не растекается, хорошо растушевывается. Не «скатывается» в складках века. К недостаткам, по отзывам, можно отнести некоторую сухость текстуры. Кроме того, оттенки грифеля нередко отличаются от заявленных производителем. Например, заявленный коричневый на практике оказывается почти черным.

Lamel Professional гелевый карандаш для глаз Kajal

Косметическое средство от китайского бренда Lamel. В составе грифеля — витамин Е и алоэ вера. Карандаш мягкий, способен прочертить тонкую ровную линию, стержень при этом не хрупкий. Минус — в его нестойкости, так что, рекомендуем этот карандаш тем, у кого нет привычки тереть глаза, иначе макияж придется постоянно поправлять.

Карандаш Revlon Colorstay Eyeliner

Стойкий карандаш, выдерживающий влагу, солнце и другие природные катаклизмы. По заверению производителей, цвет держится не менее 12 часов, поэтому им смело можно пользоваться во время путешествий и долгих переездов. С ним можно купаться в море, не опасаясь остаться без макияжа. В палитре пять оттенков, которые гармонично комбинируются между собой. Из минусов пользовательницы отмечают слишком тугой стержень: для того, чтобы очертить контур, приходится прикладывать усилия.