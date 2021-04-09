Ивлеева почти 200 раз нарушила правила на своем Lamborghini за 20 млн рублей

Москва, 9 апреля. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева оказалась злостной нарушительницей ПДД. Выяснилось, что звезда гоняет на своем дорогостоящем спорткаре и часто игнорирует правила.

Прошлым летом Ивлеева осуществила свою мечту — приобрела Lamborghini Aventador с двигателем мощностью 740 лошадиных сил. Стоимость такого автомобиля составляет около 20 миллионов рублей. Всего за восемь месяцев блогер, находясь за рулем спорткара, нарушила правила почти 200 раз.

Среди выписанных телеведущей штрафов 15 за превышение скорости на 60–80 км/ч и 39 — за превышение на 40–60 км/ч. Кроме того, Ивлеева неоднократно пересекала сплошную линию и ездила по выделенной полосе для общественного транспорта.

Иногда блогер игнорирует и правила парковки. Например, недавно она жаловалась в соцсети, что ее Lamborghini эвакуировали на штрафстоянку. Теперь ведущей нужно заплатить за стоянку в зоне действия запрещающего знака штраф в размере 1,5 тысячи рублей (после 28 апреля сумма увеличится в два раза). Кроме того, с Ивлеевой должны взыскать 9050 рублей за перемещение машины на спецстоянку, пишет «Собеседник».

Недавно Настя Ивлеева с шиком отметила свой юбилей, пригласив на праздник практически весь свет шоу-бизнеса. Блогер потратила на вечеринку 8 миллионов рублей.