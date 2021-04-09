Вдова актера Алексея Булдакова и модельер Вячеслав Зайцев могли стать жертвами мошенников

Москва, 9 апреля. Правоохранители проводят проверку по факту возможного мошенничества, жертвами которого могли стать вдова актера Алексея Булдакова и модельер Вячеслав Зайцев.

В ряде СМИ сообщалось, что Людмила Булдакова могла пострадать в результате хищения и реализации по низкой стоимости имущества, принадлежащего ей. Другая проверка ведется в отношении группы людей, которые могли использовать модельера Вячеслава Зайцева для личного обогащения.

По неофициальным данным, злоумышленники снимали с ним видео в соцсетях. Сотрудники правоохранительных органов опросят лиц, которые могут причастны к мошенническим эпизодам, сообщается на сайте СК по региону. Булдакова и Зайцев соответствующую информацию пока не прокомментировали.