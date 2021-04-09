Экс-министр Суслов оценил шансы Украины столкнуться с кризисом

Киев, 9 апреля. Украина может столкнуться с серьезным социально-политическим кризисом на фоне обнищания населения. Об этом сообщил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

По его словам, в стране насчитывается около 90% населения, которое в скором времени окажется за чертой бедности, передает РИА Новости.

«У нас будет 10% достаточно богатых людей. Но такие общества неустойчивы. Нас ждет серьезный социально-политический кризис», — отметил экс-министр.

В марте социологическая служба центра Разумкова провела опрос во всех регионах Украины и опубликовала результаты, согласно которым почти 70% населения считает, что события в Незалежной развиваются в ошибочном направлении. Ситуация с экономической активностью оценивается жителями отрицательно. При этом более 50% опрошенных предполагают, что положение Украины в ближайшее время не изменится.

Бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах ранее сообщил, что более половины граждан страны живут за чертой бедности и значительная часть доходов уходит на приобретение продуктов питания.