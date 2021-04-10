Президент Сальвадора дал пощечину Байдену, отказавшись от встречи дипломатом из США

Президент Сальвадора Найиб Букеле отказался проводить встречу с дипломатом высшего ранга из США Рикардо Суньигой из-за критики его правительства со стороны администрации Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Букеле.

Отказ Букеле от встречи с дипломатом администрации Байдена, который должен посетить страны так называемого «Северного треугольника» Центральной Америки, стал ответом на аналогичный жест президента США. В феврале президент Сальвадора совершил визит в Вашингтон — и Джо Байден проигнорировал своего коллегу, которого считают самым «проамериканским» президентом в регионе.

This report says El Salvador’s president Nayib Bukele refused to meet with Ricardo Zuñiga, a top Biden official dealing with Central America, who is visiting the country and apparently... had a scheduled meeting with Bukele https://t.co/9mMowFDret — Natalie Kitroeff (@Nataliekitro) April 8, 2021

По словам представителей США, Суньига надеялся встретиться с Букеле, прежде чем вернуться в Вашингтон. Однако глава центральноамериканского государства сказал, что не станет принимать дипломатов из США, пока администрация Байдена не перестанет критиковать его правительство и сомневаться в его приверженности демократии. В итоге представитель Байдена встретился в Сальвадоре лишь с генеральным прокурором Раулем Меларой.

#ElSalvador | Inicia la conferencia de prensa con Ricardo Zúñiga, el enviado especial para el Triángulo Norte. Le acompañan el encargado de Negocios de la @USEmbassySV, Brendan O'Brien, el fiscal general @MelaraRaul y Ronald Ochaeta, comisionado de la @OEA_CICIES.

????️: @gacaceres pic.twitter.com/vi8zWPNYja — El Faro (@_elfaro_) April 7, 2021

Атака на Букеле

Жесткая позиция администрации Букеле стала ответом на слова пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса. 5 апреля он объявил, что США ожидают восстановления принципа разделения властей и демократических стандартов в Сальвадоре.

«Мы также сосредоточимся на сохранении демократических стандартов и с нетерпением ожидаем, что президент Букеле восстановит четкие границы полномочий властей там, где они были размыты, и продемонстрирует приверженность своего правительства принципам прозрачности и подотчетности», — сказал Прайс.

Ned Price: We’ll also focus on preserving democratic standards, and we look forward to President Bukele to restore strong separation of powers where they’ve been eroded and demonstrate his government’s commitment to transparency and accountability.https://t.co/5fwGpCHHQ7 — Duarte (@Duarteismo) April 7, 2021

Комментарий Прайса прозвучал в ответ на споры в Twitter между Найибом Букеле и его ярым критиком, членом Демократической партии США Нормой Торрес. Торрес объявила, что президент Сальвадора «ведет себя как эгоистичный диктатор», безразличный к сложной миграционной ситуации в Центральной Америке. Конгрессмен прикрепила фотографию, где изображены безжизненные тела мигранта и его дочери в водах реки Рио-Гранде на границе с Техасом.

Pres.@nayibbukele—I'll make it clearer. This is a result of narcissistic dictators like you interested in being “cool” while people flee by the 1000s & die by the 100s.



Send me a pair of glasses so I may see the suffering of your people through your eyes.https://t.co/eBCahxNzmM pic.twitter.com/F4O173fYcZ — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 2, 2021

В ответ Букеле напомнил, что не занимал должность главы государства в период, когда при администрации Трампа наблюдалась высокая смертности мигрантов из Центральной Америки. Он призвал мигрантов из Сальвадора и других стран, которые живут Южной Калифорнии — в избирательном округе Торрес — не голосовать за нее на следующих выборах, и упрекнул американку в незнании элементарных фактов, ведь погибшие мигранты были родом из Эквадора, а не из Сальвадора.

«Она работает не ради вас, а для того, чтобы помешать развитию наших стран», — написал президент Сальвадора.

Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres.



No trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo. — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) April 2, 2021

Букеле напомнил, что в 2019 году Торрес благодарила его за борьбу с бедностью и преступностью в Сальвадоре. И предположил, что политик изменила свое мнение, получив деньги от его противников.

Señor Presidente @nayibbukele, los niños en el centro de detención en Homestead, Florida le mandan las gracias por su valentía y por tratar de mejorar las condiciones en El Salvador. pic.twitter.com/8QIwZQlilc — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) July 15, 2019

Любимец народа с замашками диктатора

39-летний Найиб Букеле является одним из самых популярных политиков в Центральной Америке — рейтинг одобрения его политики с начала пандемии согласно всем соцопросам не опускался ниже 80%. Народную любовь ему принесла успешная борьба с преступностью — путем расширения полномочий и усиления полиции и армии. В 2019 году Букеле с солдатами захватил оппозиционный ему парламент, за что в глазах критиков стал диктатором.

В феврале его консервативная партия «Новые идеи» с большим отрывом одержала победу на выборах Законодательное собрание, заняв 57 из 84 мест. Оппозиция, таким образом, теперь не способна законным образом препятствовать принятию президентских законопроектов.

Несмотря на внутриполитические успехи, президенту не удалось найти подход к демократической администрации Джо Байдена. Новый хозяин Белого дома решил отказаться от жесткой антимиграционной политики Дональда Трампа и пообещал найти место в США для миллионов латиноамериканцев. Ранее Наийб Букеле беспрекословно поддерживал все действия администрации Трампа в ответ на финансовую и политическую поддержку.

«Мягкая сила» Букеле

Власти Сальвадора проводят активную кампанию по улучшению имиджа страны в США. 25 марта правительство Букеле подписало соглашение на 1,2 млн долларов с бывшим американским дипломатом Томом Шэнноном для «укрепления отношений Сальвадора с США и многосторонними организациями».

????in this @APjoshgoodman story about Bukele's snub of Biden envoy:



Retired US diplomat and Latin America expert Tom Shannon is now lobbying for El Salvador govt.



He told AP “President Bukele is the most successful, politically stable and important leader in Central America." https://t.co/hyPoZE9fWR — Nick Miroff (@NickMiroff) April 8, 2021

Контракт был одобрен в связи с тем, что власти государства ведут переговоры с МВФ о выделении 1,3 млрд финансовой помощи. Для этого Букеле считает необходимым сгладить критику против своего стиля правления и привлечь американские инвестиции в Сальвадор.

«Это поможет нам устранить бюджетный дефицит в 2021, 2022 и 2023 годах и сократить внешний долг Сальвадора», — заявил министр финансов Алехандро Селайя.

А вот Байден всего за считанные месяцы после вступления на свой пост существенно изменил миграционную политику США, что привело к росту напряженности в отношениях со странами «Северного треугольника» — отказавшись, ради голосов избирателей, от жестких трамповских принципов защиты южной границы США, новая президентская администрация пытается заставить или подкупить страны Центральной Америки, чтобы они защитили ее от мигрантов. Пока что новая политика приносит только неприятности — а поток мигрантов, пересекающих границу с Техасом, только растет.

Чуть ранее Соединенные Штаты резко и решительно испортили отношения с Гондурасом — основным источником проблем из Центральной Америки. Американский суд приговорил брата президента Эрнандеса к пожизненному заключению за наркоторговлю и незаконный ввоз оружия. Более того, президента Гондураса в суде на все Штаты ославили как главного покровителя наркокартелей, действующих в «Северном треугольнике».