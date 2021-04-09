Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей вырос в России

Москва, 9 апреля. Рынок новых легких коммерческих автомобилей растет в России второй месяц подряд. В марте текущего года объем составил 11 тысяч единиц, что на 27,6% больше, чем годом ранее.

Лидером рынка по-прежнему остается национальный бренд GAZ с долей 40%, что эквивалентно приобретению 4,5 тысячи автомобилей. Показатель на 22,2% больше, чем в марте прошлого года. На втором месте с большим отставанием оказался российский УАЗ — 41,9%, что соответствует 1,6 тысячи купленных машин, передает аналитическое агентство «Автостат».

Самым востребованным иностранным брендом считается американский Ford с результатом 1,5 тысячи штук (рост на 46,1%). Далее следует отечественная LADA (1,3 тысячи единиц), продемонстрировавшая самое высокое повышение в пятерке лидеров — плюс 47%. Пятое место занимает Volkswagen с 498 легкими коммерческими автомобилями (снижение на 9,8%).

Независимый автоэксперт Андрей Ломанов ранее сообщил, что падение продаж машин с пробегом в первую очередь связано с пандемией коронавируса.