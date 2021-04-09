Глава девелоперской компании назвал причины роста цен на жилье в России

Москва, 9 апреля. Президент девелоперской компании «Интеко» проанализировал причины подорожания недвижимости в России.

Александр Николаев, возглавляющий компанию «Интеко», считает, что на повышение стоимости квадратного метра жилья повлиял целый комплекс причин. Возможные варианты — реформа строительного сектора и потенциальный сговор поставщиков металла для отрасли. Об этом пишет РБК.

Эксперт выделяет введение эскроу-счетов, рост себестоимости различных комплектующих и возможный сговор поставщиков в качестве причин скачка цен на жилье в России.

«Это не единственная, но одна из причин. Потом, мы почему-то все время говорим о росте стоимости квадратного метра, а, с другой стороны, забываем о росте себестоимости. Потому что у нас есть целый ряд товарных наименований, которые в горизонте предыдущих 12–24 месяцев выросли весьма и весьма существенно», — отметил специалист.

Николаев убежден, что далеко не все девелоперы присоединились к новой схеме финансирования при помощи эскроу-счетов, что вылилось в сохранение того же уровня предложения на рынке, который наблюдался раньше.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством отметил, что жилье в России подорожало в среднем на 12%.