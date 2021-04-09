Хорватские СМИ назвали послание Путина демонстрацией «новой системы координат»

Загреб, 9 апреля. Хорватское издание Advance выпустило материал о предстоящем послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Авторы статьи согласились, что речь российского лидера станет «посланием нового времени» и продемонстрирует «новую систему координат» для России, как выразилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Журналисты сообщают, что в ходе послания Путин осветит ряд острых внешнеполитических тем. Об этом говорит тот факт, что выступление президента РФ пройдет во время роста международной напряженности, сообщает NewInform.

Аналитики издания указали, что с приходом к власти демократа Джо Байдена между Россией и США отношения ухудшились. Поэтому в речь Путина будут включены проблемы геополитики, мирового порядка и российского разворота к многополярному миру.

Путин уже назвал темы, которые он отразит в послании Федеральному собранию. По его словам, он обозначит ориентиры социально-экономического развития страны и преемственность целей. Оглашение послания состоится 21 апреля в «живом» формате.