Оружие и сирийские наемники: как Турция поддерживает стабильность в Ливии

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна готова отстаивать свои интересы за рубежом и «достигать мира и стабильности» в кризисных регионах. Одним из таких является Ливия.

Представители североафриканского государства выступают против иностранного присутствия. Они считают, что Анкара эскалирует насилие и ставит под угрозу безопасность державы.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как Турция влияет на политику Ливии и мешает мирному разрешению кризиса.

Турецкий подход

Хулуси Акар встретился с членами Ассоциации отставных офицеров, обозначив направление внешней политики республики. По его словам, Турция готова бороться за свои права в Сирии, Ираке, Кипре, Азербайджане, Восточном Средиземноморье и Ливии.

Североафриканские парламентарии и эксперты утверждают, что вмешательство Анкары негативно влияет на государство, препятствует перемирию и объединению госинститутов.

Турция оправдывает военное присутствие в Ливии договоренностями с триполитанским Правительством национального согласия (ПНС). Стороны заключили соглашение о помощи и консультировании, которое не имеет юридической силы и не признано международным сообществом. Тем не менее в 2019 году Анкара ввела мандат на отправку ВС.

Турция поставляла вооружение для сил ПНС, что позже подтвердил и сам президент Реджеп Тайип Эрдоган, напрямую нарушая оружейное эмбарго Совбеза ООН (2011). Республика отправляла в Ливию и боевиков. Ослабленная кризисом страна превратилась в инструмент для реализации чужих интересов.

Боевики в Ливии

На протяжении долгого времени Турция организовывала переброску наемников в североафриканское государство. Она вербовала выходцев из стран Ближнего Востока, обещала им высокие зарплаты или обманом отвозила туда.

Тысячи боевиков усилили ПНС. Взамен триполитанские власти выплачивали Анкаре крупные денежные суммы, что спровоцировало дефицит американского доллара.

Поток сирийцев вызвал социальный кризис. Оставшиеся без обещанных зарплат наемники грабили и терроризировали местных жителей. Они объединялись в бандформирования и устраивали вооруженные столкновения в борьбе за территории. В результате подобных стычек погибли десятки мирных жителей.

В октябре 2020 года сторонам ливийского конфликта удалось установить перемирие. В силу вступило женевское соглашение, достигнутое в результате переговоров Совместного военного комитета «5+5» в Швейцарии. В Ливии установился режим постоянного прекращения огня.

Документ также регламентировал вывод с территории страны иностранных боевиков до 23 января 2021 года. Однако Анкара не вернула наемников в положенный срок.

Глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман обвинил Турцию в неэффективном выводе иностранных наемников. Он заявил, что часть радикальных исламистов, покинувших североафриканскую страну 25 марта, до сих пор находится на территории республики.

«Боевики являются марионетками в руках разведки Анкары, которая маневрирует и отказывается возвращать наемников. Скорее всего, в республике сейчас примерно 380 членов сирийских группировок», — утверждает правозащитник.

Действия Анкары осудил и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства обвинил ее в нарушении норм международного права.

«Мир в регионе невозможен, пока Турция продолжает вмешиваться и игнорирует многочисленные призывы вывести свои войска», — заявил политик.

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи лично направил Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором потребовал отозвать сирийских боевиков из Ливии, но Анкара проигнорировала призыв.

Маскировка по-турецки

Прикрываясь договоренностями с триполитанскими властями, республика продолжает перебрасывать силы в североафриканскую страну. Подготовка наемников ПНС проводится на авиабазе Аль-Ватыя и спецобъекте в Мисурате. Эту информацию подтвердило министерство обороны.

Однако договор Турции и правительства Сарраджа недействителен с момента вступления в силу женевского соглашения, что республика предпочитает игнорировать. В декабре она продлила мандат на размещение вооруженных сил в Ливии, аргументируя это «защитой национальных интересов».

Анкара использует подписанное ранее соглашение как прикрытие. Под видом обучающих программ Турция присутствует в Ливии.

Местные СМИ публиковали фотографии, на которых запечатлено, как турецкие военнослужащие демонстрируют работу тактических бронированных машин Kirby/Furan, реактивных систем T-122 Sakarya и стрелкового оружия. Страна также продолжает поставлять триполитанским властям технику. Например, американские танки М60А1.

صور | تُواصل القوات التركية تدريب عناصر الجيش الليبي من السائقين وفرق الصيانة على التعامل مع المركبات المصفحة التكتيكية كيربي / فوران، ضمن اتفاقية التدريب والمساعدة والمشورة الموقعة بين البلدين. pic.twitter.com/NkE61nNlHh — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 16, 2021

Несделанные выводы

Ливийский кризис стал выгодным проектом для Турции. Она получала большие суммы за незаконные поставки оружия, техники и боевиков. Полностью игнорируя призывы мирового сообщества и требования ливийских властей, Анкара продолжает придерживаться нелегитимных договоренностей с кабмином Сарраджа.

Серьезные политические изменения в Ливии стабилизируют ситуацию в стране, несмотря на эскалацию извне. Но даже сейчас Турция следует ранее установленному курсу и продолжает незаконно действовать в отношении североафриканского государства, преследуя исключительно собственные интересы.