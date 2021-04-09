Жители Германии уверены, что Украине нет места в НАТО

Берлин, 9 апреля. Жители ФРГ уверены, что Украина не может претендовать на членство в НАТО, потому что на ее территории идет вооруженный конфликт.

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью, посвященную эскалации военного противостояния в Донбассе. Авторы публикации напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский накануне посетил позиции ВСУ на линии фронта. В комментариях читатели порассуждали на тему того, чем может грозить европейцам начало полномасштабной войны.

Некоторые жители Германии боятся того, что в конфликт могут вмешаться США. Другие же писали, что Украина не может стать членом Альянса, потому что там нет места странам, на территории которых идет война, передает "НьюИнформ".

«Требования Зеленского о приеме в Североатлантический альянс и его заявление, что нужно отвоевать Донецк, Луганск, а также Крым, наверняка приведут к войне», — написал один из пользователей.

Ранее израильский военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт в Донбассе нельзя решить без НАТО являются ложью, граничащей с маразмом.