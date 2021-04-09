Россияне начали декларировать доходы от операций с криптовалютой

Москва, 9 апреля. Стало известно о росте активности при регистрации жителями России доходов от операций с цифровой валютой.

Крупные консалтинговые и юридические компании KPMG, PwC, FTL Advisers, Borenius сообщают о росте активности регистрации доходов от операций с криптовалютой. Россияне все чаще декларируют их с целью уплаты НДФЛ. Об этом пишет газета «Известия».

Информацию о повышении количества выводов заработанных денежных средств из тени подтверждает также Центр стратегических разработок (ЦСР).

«Мы наблюдаем, что российские резиденты начали добровольно отражать доходы от операций с цифровыми активами (преимущественно с криптовалютой) в налоговых декларациях», — прокомментировала ситуацию партнер FTL Advisers Мария Кукла.

Сейчас в мире набирает обороты тенденция к ужесточению законодательств по отношению к криптовалюте. Управляющий партнер юридической фирмы Borenius Андрей Гусев полагает, что декларирование виртуальных активов естественно, потому что люди лишаются возможности использовать их как полноценное платежное средство.

Недавно трейдеры потеряли миллионы долларов на фоне снижения курсов биткоина, Ethereum и XRP. Изменение стоимости криптовалют привело к принудительным ликвидации позиций на криптобиржах.