Президент ЦАР уволил министра спорта в рамках борьбы с коррупцией

Банги, 9 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подписал указ об увольнении с должности министра по делам молодежи и спорта Режиса Лионеля Доунда. В документе перечисляется целый ряд причин, по которым чиновник лишился должности.

Всего за два года работы Режис Доунда неоднократно обвинялся в коррупции. Еще в январе Генеральная государственная инспекция ЦАР установила, что министр благодаря подлогу документов незаконно получал от компании BOCOM Petroleum Centrafrique денежные средства.

Также имя чиновника фигурирует в судебном разбирательстве по делу о растрате государственных средств при аренде и продаже объектов на территории комплекса Bangui omnisport.

#Urgent: Le ministre de la jeunesse et des sports Privat Regis Lionel Dounda limogé du Gouvernement de la #Centrafrique pic.twitter.com/gaQ9HAhRII — Fridolin Ngoulou (@fridolinngoulou) April 6, 2021

Одним из последних скандалов с участием Доунда стал инцидент с невыплатой игрокам юношеской национальной сборной по футболу обещанных денежных бонусов за участие в турнире в Мавритании. Из положенных 140 миллионов франков КФА (около 19,5 млн рублей), спортсмены и тренеры получили только 108 миллионов.

Увольнение стало первой крупной отставкой в правительстве после того, как во время инаугурационной речи президент Фостен-Арканж Туадера пообещал активнее бороться с коррупцией.

Ранее советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что действовавшие на территории страны бандформирования разгромлены. Теперь главной задачей для правительства республики стало восстановление государственной экономики.