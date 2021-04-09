Шаляпин не смог вспомнить подробности романа с экс-женой Джигарханяна

Москва, 9 апреля. Жизнь шоумена Прохора Шаляпина давно стала достоянием общественности. Однако в недавнем интервью музыкальному критику Любови Терлецкой он не смог рассказать подробности отношений.

Многие известные женщины неоднократно появлялись в компании Шаляпина на федеральных каналах. В роли спутника исполнителя были светская львица Анна Калашникова и бывшая жена кинодеятеля Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Несмотря на то, что свидетелями бурных отношений была вся страна, сейчас Шаляпин отрицает это и не может поделиться подробностями романов.

«Я не помню этих барышень, у меня их так много было. Передо мной новые горизонты. Чего не помню, того не было, надо просто с себя стряхивать. До меня Калашникову никто не знал вообще!» — заявил артист.

По словам певца, он как телезвезда специально создает из своей жизни настоящее шоу. Каждый его выход в свет или каждое слово должны обсуждать. Но при этом он все равно не стал делиться с Терлецкой деталями отношений с пианисткой.

«Настоящая звезда — это песни, творчество, талант и «желтуха». Людям интересно, с кем ты спишь, за чей счет живешь и так далее. Поддавать жару надо, я этот рецепт сразу раскусил. Пусть подглядывают, пусть смотрят, сколько мы с [Ларисой] Копенкиной радости людям принесли!» — уверенно отметил певец.

Однако неизвестно, ради этого ли артист недавно опубликовал фотографию, на которой выглядит заметно старше своих лет. Поклонники встревожились, что у Шаляпина стали довольно явно проявляться морщины.