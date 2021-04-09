Россиянам объяснили, в каких иностранных валютах следует хранить сбережения

Москва, 9 апреля. Наиболее перспективные иностранные валюты для формирования сбережений назвала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Стоимость европейской валюты по отношению к рублю увеличилась на 16 копеек — до 91,78 рубля, американской на 6 копеек — до 77,16 рубля. По словам аналитика, не следует спешить с обменом средств на евро, поскольку существуют более выгодные предложения.

«Я думаю, что в этом году доллар будет более перспективной валютой. Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза», — цитирует радио Sputnik слова эксперта.

В Соединенных Штатах Америки проводится массовая вакцинация, и там быстро снимаются ограничения. В Европе ситуация с пандемией намного сложнее: ее накрывает вторая или третья волна COVID-19.

По мнению специалиста, россиянам рекомендуется перераспределить сбережения так, чтобы второе место после рубля заняла не европейская валюта, а доллар. В качестве дополнительных вариантов Мильчакова указала японскую иену и австралийский доллар.

Специалисты в области финансов ранее озвучили мнение относительно динамики курса валют и наилучших способов приумножения сбережений.