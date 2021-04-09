Россиянам объяснили, в каких иностранных валютах следует хранить сбережения
Москва, 9 апреля. Наиболее перспективные иностранные валюты для формирования сбережений назвала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Стоимость европейской валюты по отношению к рублю увеличилась на 16 копеек — до 91,78 рубля, американской на 6 копеек — до 77,16 рубля. По словам аналитика, не следует спешить с обменом средств на евро, поскольку существуют более выгодные предложения.