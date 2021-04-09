Тимошенко вслед за Зеленским проведет на Украине референдум по пяти вопросам

Киев, 9 апреля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко намерена провести на Украине референдум по пяти вопросам.

Украинцы смогут ответить, поддерживают ли они легализацию игорного бизнеса и марихуаны, согласны ли продавать сельскохозяйственную землю и стратегическую собственность государства. Также жители Незалежной выскажут мнение по вопросу поставок газа и другим темам.

«Безусловно, процедура чрезвычайно усложнена, и самостоятельно украинцы не смогут инициировать волеизъявление, но наша команда будет рядом. Мы имеем шанс восстановить справедливость», — отметила Тимошенко.

В конце октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский озвучил соотечественникам свои пять вопросов во время местных выборов.

Ранее политолог Владимир Корнилов оценил шансы Тимошенко занять пост премьер-министра Украины.