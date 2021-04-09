Строящийся в Ленинградской области порт может стать самым крупным в мире

Усть-Луга, 9 апреля. Россия возводит с нуля огромный порт в Усть-Луге. Остается всего несколько лет до его выхода на проектную мощность. Порт должен стать самым большим в мире.

В 2020 году порт впервые преодолел планку по объему грузоперевозки в 100 млн тонн. Но уже к 2030 году этот объем достигнет 180 млн тонн. При этом уже и с текущим показателем Усть-Луга угрожает оставить незагруженными традиционные прибалтийские порты: Клайпеду, Ригу, Силламяэ, Вентспилс, Лиепаю.

Стратегия развития Усть-Луги заключается не только в увеличении грузооборота и объемов перевалки грузов. Будет расширяться также и ассортимент логистических услуг. Благодаря этому новый российский порт станет как самым удобным, так наиболее выгодным при передвижении грузов из Азии в европейские страны.

Примечательно, что Россия не собирается останавливаться на одной Усть-Луге. Страна модернизирует и порты Калининграда, Петербурга, Выборга, Высоцка и Приморска. Общий показатель объема грузов в год там будет около 400 млн. тонн, что позволит превзойти по этому показателю СССР. И это без учета Северного морского пути, который уже демонстрирует свое удобство для транзита грузов.

Кроме того, Россия обладает крупнейшим и фактически единственным в мире ледокольным флотом, которого нет даже у США. Потому Запад не сможет лишить РФ Севморпути, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.