Все школы в России планируют подключить к интернету до конца текущего года

Москва, 9 апреля. Интернет планируют подключить во всех российских общеобразовательных заведениях до конца текущего года.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по вопросу о подключении к высокоскоростному интернету. В настоящее время требуется обеспечить интернетом еще 10 733 учебных заведения в России.

До этого сообщалось, что перенос сроков Единого государственного экзамена на более поздний период на фоне пандемии коронавирусной инфекции не обсуждается. Об этом рассказали в Рособрнадзоре. Также ведомство не получало от Роспотребнадзора рекомендаций по переносу ЕГЭ.