Актриса Агата Муцениеце привела фанатов в восторг разминкой перед медитацией

Мале, 9 апреля. Актриса Агата Муцениеце решила восстановить нервные клетки и отвлечься от городской суеты, для чего впервые за долгое время отправилась отдыхать на Мальдивские острова без детей.

Актрисе отвлечься от проблем помогает медитация. Муцениеце открыла ее для себя не так давно. По словам 32-летней звезды, древние практики стали для нее настоящим даром. Разминка перед медитацией попала на видео, кадрами которого экс-жена артиста Павла Прилучного поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Я открываю для себя медитацию! И какой же это дар! Тут мы пока только готовимся. Дышим и тянемся!» — пояснила Муцениеце в описании к видеоролику.

На записи видно, как Муцениеце в нежно-розовых шортах и ярком топе делает разминку, сидя на коврике для медитаций. Актриса глубоко дышит, закрыв глаза, и растягивает сухожилия и мышцы.

От наблюдательных фолловеров не укрылось то, в какой изумительной физической форме пребывает Муцениеце.

«Агата, у вас так здорово живот проработан. Это от природы или делаете упражнения?»; «Фигура шикарная!»; «Фигура супер, еще и загар украшает», — написали восторженные пользователи в комментариях под постом.

Экс-супруг Муцениеце ранее разместил в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий с детьми. Одна из поклонниц поинтересовалась у актрисы, не к ней ли на отдых спешат наследники со своим отцом. Прилучный действительно остался с сыном и дочерью после отлета звезды на Мальдивы.