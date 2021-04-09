Союз свиноводов ожидает рост производства мяса в 2021 году

Москва, 9 апреля. Национальный союз свиноводов ожидает сохранения оптовых цен в 2021 году в России на свинину на уровне 2020 года. Об этом заявил гендиректор союза Юрий Ковалев.

При этом первоначальный прогноз гласил, что цена может снизиться еще на 4-5% от 2020 года. По мнению специалиста, возможное сокращение оптовых цен связано с ростом отечественного производства. Оно может увеличиться в этом году на 4-5%, прогнозирует Союз свиноводов.

«Оно увеличится где-то на 3-4%, сейчас мы более склонны говорить про 4-5%. Первоначально прогноз был более 5%, однако вмешавшаяся ситуация с АЧС несколько снизила его», — подчеркнул Ковалев на бизнес-конференции «Индустрия мяса и комбикормов».

В то же время он напомнил, что импортная свинина на российский рынок практически не ввозится. Таким образом, порядка 150-180 тысяч тонн на рынок будет добавлено однозначно, уверен гендиректор союза.

Что касается говядины, ее потребление россиянами сократилось в 2020 году на 3,4% до 1,94 млн тонн. На это указывают результаты отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По оценкам экспертов, спрос на говядину оказался рекордно низким за последние 10 лет.