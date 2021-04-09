МИД РФ готовится вложить 2,3 млрд рублей в цифровую трансформацию

Москва, 9 апреля. Министерство иностранных дел России планирует в период с 2021 по 2023 год направить 2,3 млрд рублей на цифровую трансформацию работы ведомства.

Соответствующий приказ размещен на сайте Федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ). Согласно документу, в этом году на цифровизацию планируется выделить 775 млн рублей, в 2022 году — 782 млн, а в 2023-м — 792 млн рублей.

Прежде всего денежные средства пойдут на повышение уровня надежности и безопасности информационных систем МИД и увеличение их технологической независимости от других стран. В течение трех лет на эти цели в ведомстве рассчитывают потратить 2,2 млрд рублей.

Еще свыше 100 млн рублей будет выделено на повышение удовлетворенности россиян цифровыми услугами ведомства, а остальные 5 млн рублей — на сокращение издержек госуправления.

Ранее Совбез РФ поддержал проект основ государственной политики в области международной информационной безопасности. Об этом заявил секретарь совещательного органа Николай Патрушев. По его словам, в документе актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации. Кроме того, принято решение сформировать план по реализации проекта.