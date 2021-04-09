Польский участок газопровода «Ямал» неожиданно понадобился Варшаве

, 9 апреля. Польша планирует начать использовать расположенный на ее территории участок газопровода «Ямал — Европа» для нужд собственной ГТС, говорится в сообщении Gaz-System.

Такое положение содержит проект десятилетнего плана развития газовой транспортной системы (ГТС) Польши на период с 2022 по 2031 год. В настоящий момент документ передан в управления по регуляции энергетики страны.

Согласно проекту, Польша намерена с 2026 года использовать участок газопровода для нужд национальной сети передачи газа. Как отмечает Gaz-System, активное использование пропускной способности трубопровода позволит эффективно распределить газ, получаемый через пока еще строящийся Baltic Pipe и терминал СПГ в Свиноуйсьце.

Помимо этого, документ предусматривает реализацию 30 ключевых проектов, увеличение протяженности ГТС с 11 тысяч до 13 тысяч километров, а также повышение мощности газокомпрессорных станций в Польше. В ближайшие десять лет Gaz-System ожидает увеличения спроса на голубое топлива на 50%, а в некоторые периоды — на 100%.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В мае прошлого года истек срок действия контракта по транзиту российского газа через Польшу в Германию. С этого момента транзит осуществляется на основании аукционов.

Литовский политолог Вадим Воловой ранее оценил экономическую обоснованность строительства газовой магистрали GIPL, которая должна соединить Литву и Польшу. По его словам, подобный проект больше похож на «политический пиар», нежели на продуманную стратегию.