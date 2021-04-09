Кения запустила новый завод по производству стрелкового оружия

Найроби, 9 апреля. Президент Кении Ухуру Кениата принял участие в церемонии открытия завода по производству стрелкового оружия в городе Руиру.

Глава государства заявил, что за счет местного производства оружия Кения стремится к повышению самообеспеченности, развитию внутренних инноваций и укреплению местного производственного потенциала. Также предприятие создает рабочие места для молодежи.

Консультант по вопросам безопасности и бывший офицер ВВС Кении Мвенда Мбидживе отметил важную роль подотчетности производства. Многочисленные межнациональные и межэтнические конфликты в Африке провоцируют рост черного рынка оружия. С этой точки зрения очень важно, когда правительство знает, куда отправляется продукция новой фирмы.

Строительство завода обошлось в 4 миллиарда кенийских шиллингов. Предприятие способно выпускать до 12 тысяч штурмовых винтовок в год при работе в одну смену. Локализация производства составляет 60%.

В дальнейшем предусматривается расширение производства за счет выпуска 9-миллиметровых пистолетов и винтовок калибром 7,62 мм. Бесконтрольное распространение стрелкового оружия является серьезной проблемой для Африки. Ежегодно под эгидой Африканского союза (АС) на континенте проходит месяц амнистии для сдачи незаконных стволов.

В сентябре 2020 года комиссар АС по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги отметил, что на руках у рядовых африканцев находится приблизительно 40 миллионов единиц оружия, из которых лишь 5,8 млн зарегистрированы по всем правилам.