Министр иностранных дел Франции выразил соболезнования британской королевской семье

Париж, 9 апреля. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил соболезнования британской королевской семье в связи со смертью принца Филиппа.

Сегодня Букингемский дворец сообщил о смерти принца Филиппа. Супруг королевы Елизаветы II ушел из жизни на 100-м году жизни. В стране объявлен национальный траур.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в Twitter выразил соболезнования британской королевской семье.

«После ухода принца Филипа Франция присоединяется к боли своих друзей по другую сторону Ла-Манша и приветствует европейскую и британскую судьбу человека, который был — не без блеска — современником века испытаний и надежд для нашего континента», — написал он.

Ранее стало известно, что похороны Филиппа пройдут в городе Виндзор. Над их сценарием в течение многих лет работал сам принц.