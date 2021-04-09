Ученые из Швейцарии выяснили, когда у предков человека начал развиваться мозг

Цюрих, 9 апреля. Период, когда головной мозг предков человека начал развиваться, определили исследователи из Швейцарии. К этому времени предки уже ушли из Африки.

Мозг Homo sapiens отличается структурой коры. Специалисты из Цюрихского университета решили выяснить, когда мыслительный орган приобрел изменения, которые привели к развитию до современного состояния. Для этого ученые проанализировали с помощью компьютерных технологий найденные во время раскопок черепа.

Результаты показали, что перемены строения головного мозга у предков человека произошли 1,7 млн лет назад. В тот же период человек научился прямо ходить и создавать сложные орудия труда.

До этого сообщалось, что коллективу американских исследователей удалось вырастить небольшой фрагмент самоорганизующейся ткани головного мозга. Для этого они использовали 3D-принтер.