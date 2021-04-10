Солонников рассказал, о чем могут договариваться с Эрдоганом Зеленский и Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — опытный политик, умеющий извлекать выгоду из любой кризисной ситуации. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее, 9 апреля, президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой, в котором изложил ему российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Одновременно с этим в Анкару на личную встречу с Эрдоганом направился глава Украины Владимир Зеленский — он прибудет туда в субботу, 10 апреля, на девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) под председательством президентов обеих стран.

По словам Солонникова, нет ничего удивительного в том, что и Путин, и Зеленский проводят консультации с Эрдоганом — Турция является крупной региональной державой, которая играет серьезную роль в черноморском регионе и Передней Азии.

«Если мы говорим про НАТО, то турецкая армия — вторая по величине в Североатлантическом альянсе, — напомнил политолог. — Говоря о Болгарии и Румынии, мы должны понимать, что обе эти страны являются частью большой игры Анкары. Ну и, конечно же, Украина и Крым (ныне российский) тоже не обделяются вниманием турков».

Эксперт подчеркнул, что дружить сразу с двумя сторонами конфликта очень выгодно: именно этим сейчас и занимается Эрдоган, выслушивая одновременно позиции и Путина, и Зеленского по Донбассу.

«Анкара будет дружить с Москвой и поставлять оружие Киеву — и это нормально, — заверил собеседник ФАН. — Турецкому лидеру не нужно примыкать к чьей-либо стороне — у него есть своя собственная, ее он и придерживается. В этой кризисной ситуации Эрдоган будет получать преференции как для турецких экономики и народа, так и для себя, как мирового политика».

Солонников объяснил, зачем Путину оказался нужен упомянутый выше телефонный разговор с президентом Турции: по его словам, Москва в сложившейся ситуации хочет договориться с Анкарой о взаимных интересах и предупредить об общих рисках, которые могут случиться при эскалации конфликта в Донбассе.