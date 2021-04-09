Вопросом возвращения россиянки Миры Тэрады занимается глава ФЗНЦ Максим Шугалей

Москва, 9 апреля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей сообщил, что россиянка Мира Тэрада скоро вернется на родину.

Гражданка России Мира Тэрада отбывала наказание в тюрьме США по обвинению в отмывании денег. Срок ее заключения закончился еще 29 января этого года. Однако при депортации Тэрады из Финляндии были утеряны ее документы. Девушка провела под стражей еще лишних два месяца.

После восстановления всех нужных бумаг, миграционная служба США так и не смогла дать внятный ответ о сроках депортации Тэрады на родину. Тогда этим делом занялся Фонд защиты национальных ценностей и лично его глава Максим Шугалей.

«Наняли американского адвоката с русскими корнями, основной задачей которого стало ускорение процесса депортации, в правовом поле, конечно. И вроде процесс пошел. Мне известно, что в ближайшие дни Миру готовят к депортации в Россию», — написал Шугалей в Telegram-канале.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, почему россиянка Мира Тэрада не смогла отправиться в Россию сразу после своего освобождения.