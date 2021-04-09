Планы КНР по сокращению вредных выбросов нарушил майнинг криптовалют

Москва, 9 апреля. Майнинг криптовалют поставил под вопрос реализацию плана Китая по сокращению вредных выбросов в атмосферу, сообщил телеканал CNBC.

Председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом году заявил о намерении к 2060 году перейти к принципу углеродной нейтральности. По мнению главы государства, к 2030 году Китай достигнет пика выбросов углекислого газа. Однако, как оказалось, китайские власти не учли проблему бесконтрольного майнинга биткоинов. Дело в том, что 75% мирового производства криптовалюты приходится на Китай.

Как указали в Кембриджском университете, майнинг требует колоссальных объемов энергии — примерно 128,84 тераватт-часа в год. Это больше, чем требуется для электроснабжения такой страны, как Украина или Аргентина. Ученые предупреждают, что если не принять никаких мер, то к 2024 году потребление энергии в Китае достигнет 296,59 тВтч. По подсчетам специалистов, это приведет к выбросу в атмосферу не менее 130 млн тонн углерода.

Аналитики рынка криптовалют ранее оценили вероятность установления нового рекорда стоимости биткоина. По мнению экспертов, "вертолетные деньги", выданные населению США могут быть инвестированы в цифровые активы.