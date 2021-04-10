Шуфрич признал, что Украина при Зеленском не вернет Донбасс обратно

Президент Владимир Зеленский считает, что Донбасс вернется только тогда, когда Украина станет членом НАТО. А это значит, что ДНР и ЛНР никогда не перейдут под контроль киевских властей. Об этом заявил политик деятель, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор Шуфрич.

НАТО пока не видит Украину участником Альянса. Киеву в первую очередь следует провести внутренние реформы, в частности укрепить верховенство закона. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Альянса.

«Ожидаем, что Украина сосредоточится на внутренних реформах, консолидирует свои демократические институты, продолжит укреплять верховенство закона и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне растущей нестабильности в Донбассе Североатлантическому альянсу следовало бы ускорить принятие Киева в члены НАТО. По его словам, новый статус украинского государства поможет разрешить конфликт, который длится с 2014 года.

А вот украинский политик Нестор Шуфрич рассказал, что Украину в НАТО не хотят видеть Германия и Франция. И, по его словам, ситуация не изменится. Экс-министр по чрезвычайным ситуациям Украины рассказал историю, которая произошла на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Тогда на повестке дня стояли вопросы о признании Косова, военные действия в Афганистане, расширение Альянса, присоединение к нему Хорватии, Албании и Македонии, Украины и Грузии.

Шуфрич заявил, что бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый подошел на саммите к канцлеру Германии Ангеле Меркель и спросил, почему Берлин не хочет видеть Киев в Альянсе. На что лидер ФРГ ответила, что членство Украины в НАТО противоречит интересам Германии.

«Все мы прекрасно знаем, что судьбу Украины по членству в Североатлантическом альянсе решили Германия и Франция. На Бухарестском саммите НАТО Чалый подошел в Ангеле Меркель и спросил, почему Берлин проголосовал против предоставления Украине членства в Альянсе. Она ответила: потому что вступление Украины в НАТО противоречит национальным интересам Германии. Точка. Знаете, когда идет ослик, то ему хоть морковку показывают. А тут даже морковки нет. А наша власть, как тот осел, идет, не понимая куда», — сказал он.

Украинский политик также отметил, что Киев при Зеленском не вернет Донбасс обратно, поскольку никогда не станет членом Североатлантического альянса.

«Запад с конфликтом и без конфликта не готов принять Украину в НАТО. Абсолютно непродуманная и хайповая цитата Зеленского по поводу того, что Киев вернет Донбасс только тогда, когда вступит в Североатлантический альянс. А это значит, что никогда. Поэтому я требую от президента забрать свои слова обратно, поскольку в сложившейся ситуации нам мира в Донбассе не видать еще несколько лет. Получается, что при Зеленском мира никогда не будет», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что 68% украинцев уверены в неправильном направлении движения страны. При этом президент Украины Владимир Зеленский пользуется недоверием среди 52% сограждан.