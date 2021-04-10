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Шуфрич признал, что Украина при Зеленском не вернет Донбасс обратно

Шуфрич признал, что Украина при Зеленском не вернет Донбасс обратно

Президент Владимир Зеленский считает, что Донбасс вернется только тогда, когда Украина станет членом НАТО. А это значит, что ДНР и ЛНР никогда не перейдут под контроль киевских властей. Об этом заявил политик деятель, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор Шуфрич.  

НАТО пока не видит Украину участником Альянса. Киеву в первую очередь следует провести внутренние реформы, в частности укрепить верховенство закона. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Альянса.

«Ожидаем, что Украина сосредоточится на внутренних реформах, консолидирует свои демократические институты, продолжит укреплять верховенство закона и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне растущей нестабильности в Донбассе Североатлантическому альянсу следовало бы ускорить принятие Киева в члены НАТО. По его словам, новый статус украинского государства поможет разрешить конфликт, который длится с 2014 года.

А вот украинский политик Нестор Шуфрич рассказал, что Украину в НАТО не хотят видеть Германия и Франция. И, по его словам, ситуация не изменится. Экс-министр по чрезвычайным ситуациям Украины рассказал историю, которая произошла на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Тогда на повестке дня стояли вопросы о признании Косова, военные действия в Афганистане, расширение Альянса, присоединение к нему Хорватии, Албании и Македонии, Украины и Грузии.

Шуфрич признал, что Украина при Зеленском не вернет Донбасс обратно

Шуфрич заявил, что бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый подошел на саммите к канцлеру Германии Ангеле Меркель и спросил, почему Берлин не хочет видеть Киев в Альянсе. На что лидер ФРГ ответила, что членство Украины в НАТО противоречит интересам Германии.  

«Все мы прекрасно знаем, что судьбу Украины по членству в Североатлантическом альянсе решили Германия и Франция. На Бухарестском саммите НАТО Чалый подошел в Ангеле Меркель и спросил, почему Берлин проголосовал против предоставления Украине членства в Альянсе. Она ответила: потому что вступление Украины в НАТО противоречит национальным интересам Германии. Точка. Знаете, когда идет ослик, то ему хоть морковку показывают. А тут даже морковки нет. А наша власть, как тот осел, идет, не понимая куда», — сказал он.

Украинский политик также отметил, что Киев при Зеленском не вернет Донбасс обратно, поскольку никогда не станет членом Североатлантического альянса.

«Запад с конфликтом и без конфликта не готов принять Украину в НАТО. Абсолютно непродуманная и хайповая цитата Зеленского по поводу того, что Киев вернет Донбасс только тогда, когда вступит в Североатлантический альянс. А это значит, что никогда. Поэтому я требую от президента забрать свои слова обратно, поскольку в сложившейся ситуации нам мира в Донбассе не видать еще несколько лет. Получается, что при Зеленском мира никогда не будет», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что 68% украинцев уверены в неправильном направлении движения страны. При этом президент Украины Владимир Зеленский пользуется недоверием среди 52% сограждан.

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