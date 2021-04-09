Графический планшет считают специализированным устройством, необходимым лишь художникам и архитекторам. На самом деле, спектр возможностей девайса куда шире, а полезен он будет каждому пользователю: от пятилетнего малыша до профессионала в сфере дизайна.

Но чтобы оценить все возможности устройства, выбирать его нужно со знанием дела. Журналист ФАН разбирался, сколько стоит «стоящий» графический планшет, на что обратить внимание при выборе и почему высокая цена не всегда показатель лучшего дигитайзера.

Виды графических планшетов

В отличие от обычных планшетных компьютеров и смартфонов, выбор на рынке дигитайзеров не слишком велик. Все-таки устройства предназначены для людей творческих или тех, кто стремится развивать творческие способности: свои или ребенка. Потому не у всех производителей «умной техники» в линейках есть такие девайсы, а среди представленных в продаже можно смело отмечать лидеров и «недоработанные» модели.

Однако, по мнению экспертов, говорить о недостатках отдельных графических планшетов стоит не с учетом их технических характеристик, а оценивая задачи, которые ставит перед устройством пользователь. Ведь требования ребенка, который лишь делает первые шаги в творчестве, серьезно отличаются от запросов профессионального фотографа, которому дигитайзер нужен для обработки снимков. Поэтому делить устройства принято по назначению.

Выделяют 4 типа графических планшетов.

Цифровые блокноты . Девайсы с небольшим экраном формата А6, предназначенные, в основном, для бизнес-задач. С их помощью можно делать пометки от руки, как в обычном блокноте, во время совещания или на встрече с партнерами. Они же позволяют подписывать на бегу документы электронной подписью. Но для творчества, как такового, не подходят.

. Девайсы с небольшим экраном формата А6, предназначенные, в основном, для бизнес-задач. С их помощью можно делать пометки от руки, как в обычном блокноте, во время совещания или на встрече с партнерами. Они же позволяют подписывать на бегу документы электронной подписью. Но для творчества, как такового, не подходят. Классические графические планшеты . Это устройства, позволяющие рисовать, корректировать изображения, писать от руки, работать с чертежами и фотографиями. Они заменяют бумагу и ручку или краски, что особенно ценно для дизайнеров, художников. Они же позволяют работать со сложными чертежами, визуальными проектами, что делает их удобным выбором для иллюстраторов, веб-дизайнеров, проектировщиков. Особенность устройства в том, что это графический планшет без экрана. В распоряжении пользователя будет лишь темная сенсорная область, на которой он сможет работать стилусом. А результат своей работы он увидит на экране компьютера или ноутбука, к которому нужно подключить девайс.

. Это устройства, позволяющие рисовать, корректировать изображения, писать от руки, работать с чертежами и фотографиями. Они заменяют бумагу и ручку или краски, что особенно ценно для дизайнеров, художников. Они же позволяют работать со сложными чертежами, визуальными проектами, что делает их удобным выбором для иллюстраторов, веб-дизайнеров, проектировщиков. Особенность устройства в том, что это графический планшет без экрана. В распоряжении пользователя будет лишь темная сенсорная область, на которой он сможет работать стилусом. А результат своей работы он увидит на экране компьютера или ноутбука, к которому нужно подключить девайс. Интерактивные дисплеи . Они похожи на обычные планшетные компьютеры с той лишь разницей, что их экран — не просто сенсорный дисплей, а область для ввода информации. Выполняют эту работу с помощью стилуса, а результат можно увидеть тут же, перед собой. Графический планшет с экраном для рисования всегда дороже «безэкранного» варианта. Устройство более функционально, но важно учитывать и то, что производитель в попытке сэкономить может ограничивать возможности пользователя. Нередко чувствительность такого экрана оказывается ниже, чем у классического графического планшета, а сама картинка может выглядеть мутной.

. Они похожи на обычные планшетные компьютеры с той лишь разницей, что их экран — не просто сенсорный дисплей, а область для ввода информации. Выполняют эту работу с помощью стилуса, а результат можно увидеть тут же, перед собой. Графический планшет с экраном для рисования всегда дороже «безэкранного» варианта. Устройство более функционально, но важно учитывать и то, что производитель в попытке сэкономить может ограничивать возможности пользователя. Нередко чувствительность такого экрана оказывается ниже, чем у классического графического планшета, а сама картинка может выглядеть мутной. Мобильные студии. Единственный вариант графических планшетов без подключения к компьютеру. Такие модели полностью автономны, однако, несмотря на очевидные преимущества по сравнению с «простыми» аналогами, распространения на рынке они не получили. Причина в их исключительной дороговизне, а потому даже профессионалы в области дизайна и проектирования не стали восторженными покупателями мобильных студий. Оказалось, что интерактивный дисплей или обычный графический планшет с подключением к компьютеру при меньшей стоимости выполняет свои задачи ничуть не хуже.

Для управления каждым устройством нужен стилус. Производители выполняют его в виде ручки или карандаша. Такой форм-фактор удобен: он привычно лежит в руке, им легко рисовать, писать, создавать изображения на экране. В качестве дополнительного инструмента управления могут использоваться кнопки, беспроводная мышь. Чем больше таких элементов, тем удобнее в использовании оказывается девайс.

Как выбрать графический планшет для рисования стилусом

Популярность среди пользователей получили устройства без экранов и интерактивные дисплеи. И выбирая среди моделей предпочтительной категории, эксперты советуют обращать внимание на следующие особенности.

Размер и разрешение экрана

Его измеряют в дюймах, но для понимания «масштаба» удобно сравнивать его с размером листа бумаги. Самые маленькие планшеты обладают экраном размером с небольшой блокнот — это формат А6. С такого можно начать знакомство ребенка с этой интересной техникой. Малыш может попробовать рисовать, писать первые буквы, даже стирать созданные им изображения. Плюс устройств с маленьким экраном – их доступность: чем меньше дисплей, тем дешевле дигитайзер.

Для ретуши фотографий можно остановиться и на этом же формате или чуть побольше, размером А5, с половину альбомного листа. Такой же можно выбрать ребенку постарше: творить на небольшом экранчике может оказаться не интересно.

Формат А4 и крупнее — это уже профессиональный выбор, для детей и «пробы пера» такие не покупают. Они стоят дороже, обычно более чувствительны к движениям стилуса, на крупном дисплее удобнее работать со сложной графикой.

Совет. Чем выше разрешение экрана, тем более чувствительным будет устройство и тем более четкой и детальной будет прорисовка. Для полупрофессионального использования выбирайте девайс с разрешением экрана 2-2,5 тысячи lpi. Для профессионального разрешение должно быть не менее 5 тысяч lpi.

Характеристики стилуса

Внешне стилус напоминает ручку, но, по сути, является полноценным джойстиком для управления устройством. А потому качество и особенности его исполнения определяют удобство использования графического планшета.

Для стилуса важна чувствительность к нажатию: чем выше она будет, тем лучше. Минимальный порог – 512 единиц, максимальный — выше 8 тысяч единиц. Для ребенка можно выбрать модель со стилусом средней чувствительности — в пределах 1 тысячи единиц, а вот для профессионального использования такой вариант не подойдет. Чувствительность должна быть выше — не менее 2,5 тысячи.

Стилус может работать автономно, а может «питаться» энергией от планшета, соединяясь с ним кабелем. С точки зрения удобства второй вариант не слишком предпочтителен: провод может мешаться и отвлекать во время работы. Автономные модели удобнее, но если внутрь «ручки» установлен аккумулятор, она может показаться тяжелой. Альтернатива – облегченные модели без аккумуляторов, которые стоят дороже аккумуляторных.

Факт. Недорогие графические планшеты отличаются от дорогих особенностями восприятия нажатия стилусом. Бюджетные модели требуют держать «ручку» строго под углом в 90 градусов к экрану, что может утомлять руку при продолжительной работе. Модели среднего и высокого ценовых сегментов уже чувствительны к наклону стилуса. «Писать» и «рисовать» им можно как обычной ручкой.

Драйверы и интерфейсы

Так как графический планшет требует подключения к компьютеру, ноутбуку или обычному планшетному ПК, важно изначально выбирать совместимую с этой техникой модель. Производители всегда указывают, драйверы под какие операционные системы поставляются в комплекте. Игнорировать этот факт нельзя, так как некоторые лучшие графические планшеты для рисования «заточены» под работу с операционной системой Linux, и использовать их с ПК на базе Windows или планшетом на Android просто не получится.

Также важно оценить, какие интерфейсы для соединения с компьютером предлагает модель. Традиционный вариант — посредством кабеля USB. Часто он оказывается слишком коротким, что раздражает пользователей. Соединение может быть и беспроводным, например, посредством Bluetooth или даже Wi-Fi. Но здесь нужно учитывать, что беспроводной сигнал всегда слабее проводного, и «связь» может пропадать. Особенно этим грешат недорогие модели.

Рейтинг графических планшетов по версии ФАН

В топ устройств мы включили бюджетные девайсы, которые можно рассматривать как вариант для первого выбора, а также детского творчества. Модели среднего и высокого ценовых сегментов позиционируются как полупрофессиональные и профессиональные. Выбирайте лучшие графические планшеты для рисования, которые отвечают вашим требованиям.

WACOM One Small

Недорогая модель, которую стоит подарить ребенку и наблюдать, как из под его «пера» появляются удивительные рисунки. Ее же позиционируют как решение для людей, использующих дигитайзер не регулярно, а лишь от случая к случаю. Графический планшет Wacom с дисплеем формата А5 без экрана, но с достойной чувствительностью рабочей области. Ее особенность – отсутствие кнопок и любых других средств управления, которые «не съедают» место и не попадают под руку. Перо не обладает способностью писать под наклоном, но его преимущество – автономность и легкость. Подзаряжать его тоже не нужно.

Среди плюсов пользователи отмечают возможность использования для проведения дистанционных уроков, совместимость с целым пакетом программ для рисования, удобство подключения и настройки. Недостаток — короткий шнур и проблемы с установкой драйверов, которые время от времени «слетают» и требуют переустановки.

Средняя цена 3560 рублей.

XP-PEN Star G960

Как для устройства из бюджетной линейки графический планшет XP PEN обладает более чем достойными характеристиками. Производитель заявляет о высокой чувствительности дисплея в 5 тысяч lpi, максимальное количество уровней нажима, что приближает его к премиальным моделям. Плюс его экран больше, чем у предыдущего гаджета, а значит ребенку творить на таком будет куда интересней. И по размеру дисплея в своей ценовой категории у модели просто нет конкурентов.

Использовать девайс можно и для рисования, и для дистанционного обучения, так как он совместим с пакетом офисных программ Microsoft. У него есть экспресс-клавиши, которые, по отзывам пользователей, иногда оказываются под рукой «не к месту», удобный стилус. А вот подставки для него или хотя бы какой-то петельки нет, что не очень удобно. И шнур столь короток, что удобно усесться перед компьютером становится целой проблемой.

Средняя цена 3348 рублей.

Huion H430P

Среди недорогих моделей графический планшет Huion обращает на себя внимание интересными характеристиками. Производитель заявляет и высокую точность распознавания нажатий, и серьезную плотность линий на дюйм в параметрах дисплея. Сам стилус автономный и не требует подзарядки, а размеры девайса позволяют брать его с собой в путешествие, командировку, места он занимает немного.

По отзывам пользователей, при вполне доступной стоимости модель можно считать оптимальным выбором для начинающих художников. К ней привлекают внимание компактность, легкость, чувствительность. Среди недостатков — неудачное расположение быстрых клавиш, к которым приходится тянуться. И качество самого пера, которое слишком пружинит и, вероятно, не способно реализовать тот технический потенциал, который заложил в модель производитель.

Средняя цена 3279 рублей.

Xiaomi LCD Writing Tablet

Китайский бренд лишь недавно включился в гонку за лидерство среди производителей графических планшетов. А потому отзывов о продукции Xiaomi пока немного, но особенности модели интересны. Во-первых, она привлекает внимание большим экраном, это полноценный лист А4, но по стоимости бюджетного девайса. Рисовать на дисплее можно не только стилусом, но и пальцами, а вес «пера» составляет всего 7 граммов. Эти особенности позволяют позиционировать устройство, как решение для детского творчества. Тонкий и легкий графический планшет легко заменит привычную бумагу, и ребенок сможет с увлечением рисовать и писать на нем.

Еще одно удобное решение, реализованное в модели, — минимальное энергопотребление. Девайс очень экономичен, и хоть работает на батарейке, производитель уверяет, что пользователю не придется ее менять чаще раза в год.

Средняя цена 1890 рублей.

WACOM Intuos Pro Medium

Модель профессиональной серии с максимальными параметрами чувствительности экрана и разрешающей способностью. Стилус может работать под наклоном, поэтому по ощущениям идентичен обычному карандашу. Легкий девайс удобно носить с собой, для подключения к ПК можно использовать шнур или протокол Bluetooth. Для управления есть дополнительный джойстик, а передняя панель дополнена кнопками, утопленными в корпус, что исключает случайное нажатие.

Из плюсов пользователи отмечают удобный формат А4, удобство управления размером кисти колесиком, автономность стилуса и отсутствие потребности в зарядке. Среди недостатков обращают внимание на слишком длинный шнур для подключения к ПК и быструю степень износа наконечников пера. В комплекте есть 10 сменных, но необходимость покупать расходные материалы сомнений не вызывает. Плюс цена устройства, все-таки, высока: среди графических планшетов без экрана профессиональной серии этот — один из самых дорогих.

Средняя цена 26 299 рублей.

HUION Q11K

Профессиональная модель от Huion дешевле предыдущей, и в плане соотношения цены и качества ее можно уверенно отнести к оптимальным решениям. Дигитайзер поддерживает беспроводное подключение, обладает точным позиционированием пера. Его рабочая область велика, что удобно и для профессионалов, и для новичков, и ее можно индивидуально настроить. Перо работает под наклоном, хотя чувствительность экрана в этой версии все же ниже, чем у второй модификации с индексом v2.

Безусловный плюс графического планшета — длительная работа без подзарядки. Производитель заявляет о 50 часах, и пользователи с ним не спорят. Работа с графическими программами не вызывает нареканий, а вот к качеству кнопок на лицевой панели есть вопросы, они кажутся слишком хлипкими. Также к недостаткам относят мягкость стилуса, который по ощущениям больше напоминает мел, а не ручку.

Средняя цена 13 089 рублей.

XP-PEN Deco Pro Small

Среди профессиональных дигитайзеров модель — одна из самых дешевых, и именно этим она привлекает внимание. Большой экран, колесо управления с сенсорным тачпадом, кнопки — все это обеспечивает удобство работы и возможность индивидуальных настроек. Подключаться можно не только к ПК, но и к смартфону или планшету, для чего потребуется загрузить приложение из Google Play. Стилус поддерживает наклон, а чувствительность дисплея высока.

По отзывам пользователей, за такую цену можно и смириться с некоторыми недостатками. Например, со слетающими драйверами после отсоединения дигитайзера от ПК и необходимостью их периодически переустанавливать из-за сбоев в работе стилуса. Кроме претензий к драйверам отмечают и медленную скорость работы в сравнении с моделями Ваком, однако, и порядок цен устройств разный. Прилагаемые в комплекте переходники выглядят ненадежными, а наконечники приходится часто менять.

Средняя цена 7635 рублей.

Gaomon PD2200

Интерактивный дисплей от бренда Gaomon — новичок на рынке графических планшетов. Но пользователей он покоряет и видом, и возможностями. Он большой — экран чуть более 20 дюймов легко заменяет второй монитор, а рисовать на нем, редактировать фотографии и работать в визуальных редакторах очень удобно. Разрешение экрана высокое, что исключает эффект «размытой» картинки, он же сверхчувствительный, а стилус поддерживает максимальное количество нажатий.

Синхронизируется с операционной системой Windows, может использоваться с макбуками. Комплектуется перчатками и подставкой, которая превращает планшет в полноценный монитор.

Средняя цена 37 990 рублей.

XP-PEN Artist 15.6 Pro

Для художников-профессионалов, графических дизайнеров и иллюстраторов интерактивный дисплей от XP-PEN станет любимым рабочим инструментом. У него крупная диагональ, а по стоимости он почти в 3 раза дешевле флагмана рынка от Ваком. Цветовое пространство охватывает более 120% линейки sRGB, дисплей реагирует на стилус под любым углом и работает без батареи, а кнопки и сенсорный джойстик делают управление простым и логичным.

К недостаткам модели относят плохую совместимость с некоторыми графическими программами и бесполезную подставку в комплекте, которую советуют сразу заменить другой.

Средняя цена 38 990 рублей.