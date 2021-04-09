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Топ-9 графических планшетов для рисования: как выбрать недорогой дигитайзер и не ошибиться

Лучшие графические планшеты для рисования — обзор ФАН

Графический планшет считают специализированным устройством, необходимым лишь художникам и архитекторам. На самом деле, спектр возможностей девайса куда шире, а полезен он будет каждому пользователю: от пятилетнего малыша до профессионала в сфере дизайна.

Но чтобы оценить все возможности устройства, выбирать его нужно со знанием дела. Журналист ФАН разбирался, сколько стоит «стоящий» графический планшет, на что обратить внимание при выборе и почему высокая цена не всегда показатель лучшего дигитайзера.

Виды графических планшетов

В отличие от обычных планшетных компьютеров и смартфонов, выбор на рынке дигитайзеров не слишком велик. Все-таки устройства предназначены для людей творческих или тех, кто стремится развивать творческие способности: свои или ребенка. Потому не у всех производителей «умной техники» в линейках есть такие девайсы, а среди представленных в продаже можно смело отмечать лидеров и «недоработанные» модели.

Однако, по мнению экспертов, говорить о недостатках отдельных графических планшетов стоит не с учетом их технических характеристик, а оценивая задачи, которые ставит перед устройством пользователь. Ведь требования ребенка, который лишь делает первые шаги в творчестве, серьезно отличаются от запросов профессионального фотографа, которому дигитайзер нужен для обработки снимков. Поэтому делить устройства принято по назначению.

Выделяют 4 типа графических планшетов.

  • Цифровые блокноты. Девайсы с небольшим экраном формата А6, предназначенные, в основном, для бизнес-задач. С их помощью можно делать пометки от руки, как в обычном блокноте, во время совещания или на встрече с партнерами. Они же позволяют подписывать на бегу документы электронной подписью. Но для творчества, как такового, не подходят.  
  • Классические графические планшеты. Это устройства, позволяющие рисовать, корректировать изображения, писать от руки, работать с чертежами и фотографиями. Они заменяют бумагу и ручку или краски, что особенно ценно для дизайнеров, художников. Они же позволяют работать со сложными чертежами, визуальными проектами, что делает их удобным выбором для иллюстраторов, веб-дизайнеров, проектировщиков. Особенность устройства в том, что это графический планшет без экрана. В распоряжении пользователя будет лишь темная сенсорная область, на которой он сможет работать стилусом. А результат своей работы он увидит на экране компьютера или ноутбука, к которому нужно подключить девайс.
  • Интерактивные дисплеи. Они похожи на обычные планшетные компьютеры с той лишь разницей, что их экран — не просто сенсорный дисплей, а область для ввода информации. Выполняют эту работу с помощью стилуса, а результат можно увидеть тут же, перед собой. Графический планшет с экраном для рисования всегда дороже «безэкранного» варианта. Устройство более функционально, но важно учитывать и то, что производитель в попытке сэкономить может ограничивать возможности пользователя. Нередко чувствительность такого экрана оказывается ниже, чем у классического графического планшета, а сама картинка может выглядеть мутной.
  • Мобильные студии. Единственный вариант графических планшетов без подключения к компьютеру. Такие модели полностью автономны, однако, несмотря на очевидные преимущества по сравнению с «простыми» аналогами, распространения на рынке они не получили. Причина в их исключительной дороговизне, а потому даже профессионалы в области дизайна и проектирования не стали восторженными покупателями мобильных студий. Оказалось, что интерактивный дисплей или обычный графический планшет с подключением к компьютеру при меньшей стоимости выполняет свои задачи ничуть не хуже.

Для управления каждым устройством нужен стилус. Производители выполняют его в виде ручки или карандаша. Такой форм-фактор удобен: он привычно лежит в руке, им легко рисовать, писать, создавать изображения на экране. В качестве дополнительного инструмента управления могут использоваться кнопки, беспроводная мышь. Чем больше таких элементов, тем удобнее в использовании оказывается девайс.

Как выбрать графический планшет: руководство для покупателя 

Как выбрать графический планшет для рисования стилусом

Популярность среди пользователей получили устройства без экранов и интерактивные дисплеи. И выбирая среди моделей предпочтительной категории, эксперты советуют обращать внимание на следующие особенности.

Размер и разрешение экрана

Его измеряют в дюймах, но для понимания «масштаба» удобно сравнивать его с размером листа бумаги. Самые маленькие планшеты обладают экраном размером с небольшой блокнот — это формат А6. С такого можно начать знакомство ребенка с этой интересной техникой. Малыш может попробовать рисовать, писать первые буквы, даже стирать созданные им изображения. Плюс устройств с маленьким экраном – их доступность: чем меньше дисплей, тем дешевле дигитайзер.

Для ретуши фотографий можно остановиться и на этом же формате или чуть побольше, размером А5, с половину альбомного листа. Такой же можно выбрать ребенку постарше: творить на небольшом экранчике может оказаться не интересно.

Формат А4 и крупнее — это уже профессиональный выбор, для детей и «пробы пера» такие не покупают. Они стоят дороже, обычно более чувствительны к движениям стилуса, на крупном дисплее удобнее работать со сложной графикой.

Совет. Чем выше разрешение экрана, тем более чувствительным будет устройство и тем более четкой и детальной будет прорисовка. Для полупрофессионального использования выбирайте девайс с разрешением экрана 2-2,5 тысячи lpi. Для профессионального разрешение должно быть не менее 5 тысяч lpi.

Чем больше экран, тем дороже устройство (Фото: pixabay.com)

Характеристики стилуса

Внешне стилус напоминает ручку, но, по сути, является полноценным джойстиком для управления устройством. А потому качество и особенности его исполнения определяют удобство использования графического планшета.

Для стилуса важна чувствительность к нажатию: чем выше она будет, тем лучше. Минимальный порог – 512 единиц, максимальный — выше 8 тысяч единиц. Для ребенка можно выбрать модель со стилусом средней чувствительности — в пределах 1 тысячи единиц, а вот для профессионального использования такой вариант не подойдет. Чувствительность должна быть выше — не менее 2,5 тысячи.

Стилус может работать автономно, а может «питаться» энергией от планшета, соединяясь с ним кабелем. С точки зрения удобства второй вариант не слишком предпочтителен: провод может мешаться и отвлекать во время работы. Автономные модели удобнее, но если внутрь «ручки» установлен аккумулятор, она может показаться тяжелой. Альтернатива – облегченные модели без аккумуляторов, которые стоят дороже аккумуляторных.

Факт. Недорогие графические планшеты отличаются от дорогих особенностями восприятия нажатия стилусом. Бюджетные модели требуют держать «ручку» строго под углом в 90 градусов к экрану, что может утомлять руку при продолжительной работе. Модели среднего и высокого ценовых сегментов уже чувствительны к наклону стилуса. «Писать» и «рисовать» им можно как обычной ручкой.

Драйверы и интерфейсы

Так как графический планшет требует подключения к компьютеру, ноутбуку или обычному планшетному ПК, важно изначально выбирать совместимую с этой техникой модель. Производители всегда указывают, драйверы под какие операционные системы поставляются в комплекте. Игнорировать этот факт нельзя, так как некоторые лучшие графические планшеты для рисования «заточены» под работу с операционной системой Linux, и использовать их с ПК на базе Windows или планшетом на Android просто не получится.

Также важно оценить, какие интерфейсы для соединения с компьютером предлагает модель. Традиционный вариант — посредством кабеля USB. Часто он оказывается слишком коротким, что раздражает пользователей. Соединение может быть и беспроводным, например, посредством Bluetooth или даже Wi-Fi. Но здесь нужно учитывать, что беспроводной сигнал всегда слабее проводного, и «связь» может пропадать. Особенно этим грешат недорогие модели.

Пользоваться графическим планшетом нужно с подключением к ПК (Фото: pixabay.com)

Рейтинг графических планшетов по версии ФАН

В топ устройств мы включили бюджетные девайсы, которые можно рассматривать как вариант для первого выбора, а также детского творчества. Модели среднего и высокого ценовых сегментов позиционируются как полупрофессиональные и профессиональные. Выбирайте лучшие графические планшеты для рисования, которые отвечают вашим требованиям.

WACOM One Small 

Топ-9 графических планшетов для рисования: как выбрать недорогой дигитайзер и не ошибиться

Недорогая модель, которую стоит подарить ребенку и наблюдать, как из под его «пера» появляются удивительные рисунки. Ее же позиционируют как решение для людей, использующих дигитайзер не регулярно, а лишь от случая к случаю. Графический планшет Wacom с дисплеем формата А5 без экрана, но с достойной чувствительностью рабочей области. Ее особенность – отсутствие кнопок и любых других средств управления, которые «не съедают» место и не попадают под руку. Перо не обладает способностью писать под наклоном, но его преимущество – автономность и легкость. Подзаряжать его тоже не нужно.

Среди плюсов пользователи отмечают возможность использования для проведения дистанционных уроков, совместимость с целым пакетом программ для рисования, удобство подключения и настройки. Недостаток — короткий шнур и проблемы с установкой драйверов, которые время от времени «слетают» и требуют переустановки.

Средняя цена 3560 рублей.

XP-PEN Star G960

Топ-9 графических планшетов для рисования: как выбрать недорогой дигитайзер и не ошибиться

Как для устройства из бюджетной линейки графический планшет XP PEN обладает более чем достойными характеристиками. Производитель заявляет о высокой чувствительности дисплея в 5 тысяч lpi, максимальное количество уровней нажима, что приближает его к премиальным моделям. Плюс его экран больше, чем у предыдущего гаджета, а значит ребенку творить на таком будет куда интересней. И по размеру дисплея в своей ценовой категории у модели просто нет конкурентов.

Использовать девайс можно и для рисования, и для дистанционного обучения, так как он совместим с пакетом офисных программ Microsoft. У него есть экспресс-клавиши, которые, по отзывам пользователей, иногда оказываются под рукой «не к месту», удобный стилус. А вот подставки для него или хотя бы какой-то петельки нет, что не очень удобно. И шнур столь короток, что удобно усесться перед компьютером становится целой проблемой.

Средняя цена 3348 рублей.

Huion H430P

Топ-9 графических планшетов для рисования: как выбрать недорогой дигитайзер и не ошибиться

Среди недорогих моделей графический планшет Huion обращает на себя внимание интересными характеристиками. Производитель заявляет и высокую точность распознавания нажатий, и серьезную плотность линий на дюйм в параметрах дисплея. Сам стилус автономный и не требует подзарядки, а размеры девайса позволяют брать его с собой в путешествие, командировку, места он занимает немного.

По отзывам пользователей, при вполне доступной стоимости модель можно считать оптимальным выбором для начинающих художников. К ней привлекают внимание компактность, легкость, чувствительность. Среди недостатков — неудачное расположение быстрых клавиш, к которым приходится тянуться. И качество самого пера, которое слишком пружинит и, вероятно, не способно реализовать тот технический потенциал, который заложил в модель производитель.

Средняя цена 3279 рублей.

Xiaomi LCD Writing Tablet

Топ-9 графических планшетов для рисования: как выбрать недорогой дигитайзер и не ошибиться

Китайский бренд лишь недавно включился в гонку за лидерство среди производителей графических планшетов. А потому отзывов о продукции Xiaomi пока немного, но особенности модели интересны. Во-первых, она привлекает внимание большим экраном, это полноценный лист А4, но по стоимости бюджетного девайса. Рисовать на дисплее можно не только стилусом, но и пальцами, а вес «пера» составляет всего 7 граммов. Эти особенности позволяют позиционировать устройство, как решение для детского творчества. Тонкий и легкий графический планшет легко заменит привычную бумагу, и ребенок сможет с увлечением рисовать и писать на нем.

Еще одно удобное решение, реализованное в модели, — минимальное энергопотребление. Девайс очень экономичен, и хоть работает на батарейке, производитель уверяет, что пользователю не придется ее менять чаще раза в год.

Средняя цена 1890 рублей.

WACOM Intuos Pro Medium

Топ-9 графических планшетов для рисования: как выбрать недорогой дигитайзер и не ошибиться

Модель профессиональной серии с максимальными параметрами чувствительности экрана и разрешающей способностью. Стилус может работать под наклоном, поэтому по ощущениям идентичен обычному карандашу. Легкий девайс удобно носить с собой, для подключения к ПК можно использовать шнур или протокол Bluetooth. Для управления есть дополнительный джойстик, а передняя панель дополнена кнопками, утопленными в корпус, что исключает случайное нажатие.

Из плюсов пользователи отмечают удобный формат А4, удобство управления размером кисти колесиком, автономность стилуса и отсутствие потребности в зарядке. Среди недостатков обращают внимание на слишком длинный шнур для подключения к ПК и быструю степень износа наконечников пера. В комплекте есть 10 сменных, но необходимость покупать расходные материалы сомнений не вызывает. Плюс цена устройства, все-таки, высока: среди графических планшетов без экрана профессиональной серии этот — один из самых дорогих.

Средняя цена 26 299 рублей.

HUION Q11K

Топ-9 графических планшетов для рисования: как выбрать недорогой дигитайзер и не ошибиться

Профессиональная модель от Huion дешевле предыдущей, и в плане соотношения цены и качества ее можно уверенно отнести к оптимальным решениям. Дигитайзер поддерживает беспроводное подключение, обладает точным позиционированием пера. Его рабочая область велика, что удобно и для профессионалов, и для новичков, и ее можно индивидуально настроить. Перо работает под наклоном, хотя чувствительность экрана в этой версии все же ниже, чем у второй модификации с индексом v2.

Безусловный плюс графического планшета — длительная работа без подзарядки. Производитель заявляет о 50 часах, и пользователи с ним не спорят. Работа с графическими программами не вызывает нареканий, а вот к качеству кнопок на лицевой панели есть вопросы, они кажутся слишком хлипкими. Также к недостаткам относят мягкость стилуса, который по ощущениям больше напоминает мел, а не ручку.

Средняя цена 13 089 рублей.

XP-PEN Deco Pro Small

Топ-9 графических планшетов для рисования: как выбрать недорогой дигитайзер и не ошибиться

Среди профессиональных дигитайзеров модель — одна из самых дешевых, и именно этим она привлекает внимание. Большой экран, колесо управления с сенсорным тачпадом, кнопки — все это обеспечивает удобство работы и возможность индивидуальных настроек. Подключаться можно не только к ПК, но и к смартфону или планшету, для чего потребуется загрузить приложение из Google Play. Стилус поддерживает наклон, а чувствительность дисплея высока.

По отзывам пользователей, за такую цену можно и смириться с некоторыми недостатками. Например, со слетающими драйверами после отсоединения дигитайзера от ПК и необходимостью их периодически переустанавливать из-за сбоев в работе стилуса. Кроме претензий к драйверам отмечают и медленную скорость работы в сравнении с моделями Ваком, однако, и порядок цен устройств разный. Прилагаемые в комплекте переходники выглядят ненадежными, а наконечники приходится часто менять.

Средняя цена 7635 рублей.

Gaomon PD2200

Топ-9 графических планшетов для рисования: как выбрать недорогой дигитайзер и не ошибиться

Интерактивный дисплей от бренда Gaomon — новичок на рынке графических планшетов. Но пользователей он покоряет и видом, и возможностями. Он большой — экран чуть более 20 дюймов легко заменяет второй монитор, а рисовать на нем, редактировать фотографии и работать в визуальных редакторах очень удобно. Разрешение экрана высокое, что исключает эффект «размытой» картинки, он же сверхчувствительный, а стилус поддерживает максимальное количество нажатий.

Синхронизируется с операционной системой Windows, может использоваться с макбуками. Комплектуется перчатками и подставкой, которая превращает планшет в полноценный монитор.

Средняя цена 37 990 рублей.

XP-PEN Artist 15.6 Pro

Топ-9 графических планшетов для рисования: как выбрать недорогой дигитайзер и не ошибиться

Для художников-профессионалов, графических дизайнеров и иллюстраторов интерактивный дисплей от XP-PEN станет любимым рабочим инструментом. У него крупная диагональ, а по стоимости он почти в 3 раза дешевле флагмана рынка от Ваком. Цветовое пространство охватывает более 120% линейки sRGB, дисплей реагирует на стилус под любым углом и работает без батареи, а кнопки и сенсорный джойстик делают управление простым и логичным.

К недостаткам модели относят плохую совместимость с некоторыми графическими программами и бесполезную подставку в комплекте, которую советуют сразу заменить другой.

Средняя цена 38 990 рублей.

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