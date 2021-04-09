Жертвой ДТП с грузовиком в Рязани стал один человек

Рязань, 9 апреля. Авария с участием легкового автомобиля и грузовика унесла жизнь 18-летнего рязанца. Он скончался до приезда медиков.

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на Московском шоссе в Рязани. По предварительной версии, водитель легковушки марки «Лада» не справился с рулевым управлением и въехал на скорости в грузовой автомобиль Renault с полуприцепом, который находился у края обочины проезжей части. Машина влетела в груз, от чего ее буквально сплющило напополам.

В результате 18-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали и обстоятельства дорожного происшествия. Организована тщательная проверка.

Ранее ФАН сообщал, что в массовой аварии под красноярском погибли три человека. Инициатором ДТП стал водитель микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения.