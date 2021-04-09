Звезда сериала «Дрянь» сыграет главную роль в продолжении «Индианы Джонса»

Лос-Анджелес, 9 апреля. Звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж сыграет главную женскую роль в продолжении приключенческой киносаги об Индиане Джонсе.

О том, что эта актриса станет партнершей Харрисона Форда в пятой части, стало известно изданию The Hollywood Reporter. Какого именно персонажа воплотит на экране Уоллер-Бридж, пока не раскрывается. Детали сюжета продолжения «Индианы Джонса» тоже держатся в секрете.

Режиссером новой ленты выступит Джеймс Мэнголд, известный по фильму «Логан». Сейчас он подбирает других актеров, а к работе над сиквелом планирует приступить летом.

Ранее стало известно о планах авторов Wolfenstein и Fallout 3 создать игру про Индиану Джонса. Проект будут разрабатывать совместно со студией Lucasfilm Games.