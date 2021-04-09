Сатановский опасается переброски войск США на Украину из Саудовской Аравии

, 9 апреля. Смягчение позиции США по отношению к Ирану может обернуться переброской части американской военной техники с Ближнего Востока на Украину.

Политолог Евгений Сатановский в эфире телеграм-канала «СОЛОВЬЕВ» отметил радикальное изменение ближневосточной политики США при президенте Байдене. По сути, подчеркнул политолог, Байден упразднил все, что сделал его предшественник Дональд Трамп, и вернул все к тому положению, которое было при Бараке Обаме. В частности, из Саудовской Аравии выведены три противоракетных установки Patriot, а численность личного состава ВС США в этой стране уменьшено с 90 тысяч человек до 50 тысяч.

Сатановский уверен, что возвращение нынешнее американской администрации к внешнеполитическому курсу Обамы ничего хорошего для России не сулит, поскольку российско-американские отношения рухнули именно при этом президенте США. Политолог задается вопросом о том, где могут «всплыть» выведенные из Саудовской Аравии американские солдаты и военная техника.

«Они могут «всплыть» в том числе в Европе, могут «всплыть» на маневрах на Украине, которые будут вот-вот, крупные маневры НАТО», — сказал Сатановский.

Он отметил наличие у украинского руководства желания любым способом столкнуть НАТО с Россией и предположил возможность любой провокации, в том числе и на Донбассе. Недавно президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поддержку Украине. Евгений Сатановский тогда же дал оценку этим словам, которые, по его мнению, настолько расплывчаты, что дают возможность любой интерпретации.