Томские генетики определили уязвимость разных народов к коронавирусной инфекции

Томск, 9 апреля. Принадлежность к той или иной народности может влиять на уязвимость перед коронавирусом. Представители народов Северной Европы оказались в числе самых уязвимых.

Специалисты Томского научно-исследовательского центра изучили влияние коронавирусной инфекции нового типа на организм представителей разных народностей. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках исследования было проанализировано более двух тысяч образцов генов представителей почти 90 народов мира. Выяснилось, что генетические особенности организма индийцев и британцев не позволяют эффективно бороться с коронавирусом. Меньшую склонность к заражению проявили гены жителей Якутии и Монголии. По словам главы центра Вадима Степанова, носителем «плохого гена», ослабляющего организм, является каждый третий житель Европы и Индии.

Авторы исследования считают, что результаты их работы позволят понять природу человеческих инфекций и иных заболеваний. В дальнейшем это поспособствует выявлению механизмов их распространения.

Ранее сообщалось, что в России проводятся испытания новой противокоронавирусной вакцины. Препарат обеспечит иммунную защиту от нескольких вариантов COVID-19.