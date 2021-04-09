Аналитики назвали пределы ослабления рубля при обострении ситуации в Донбассе

Москва, 9 апреля. Обострение ситуации в Донбассе спровоцировало ослабление курса рубля к доллару и евро. Оказать поддержку российской валюте на этом фоне не может даже рост котировок нефти.

Российская валюта начала апрель с укрепления на фоне повышения нефтяных цен. Однако рост рубля продолжался недолго. Его прервала внешнеполитическая нестабильность. Ситуация в Донбассе серьезно обострилась, в результате чего финансовые рынки перешли в режим ожидания. На этом фоне США и Великобритания обсуждают новые санкции в отношении РФ, в частности, ограничения на покупку российского госдолга и отключение страны от системы SWIFT.

«Помимо рисков новых западных санкций и обострения конфликта на Востоке Украины, на рубль негативно влияет падающий спрос на российский суверенный долг», — отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, передает «МК».

По его словам, против рубля также может сыграть открытие границ и восстановление мирового туризма. Аналитик прогнозирует, что до конца апреля доллар будет находиться в диапазоне 76-78 рублей, а евро — 90-93 рубля.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что не в пользу рубля играет и решение Минфина РФ об увеличении с 7 апреля объема приобретения валюты на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, есть опасения, что в апреле увеличится импорт товаров и услуг, что повысит потребность в валюте, подчеркнул эксперт.

Однако есть и позитивные факторы для рубля, считает Гойхман. Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США по вливанию денег в экономику приводит к ослаблению доллара к основным валютам, на что реагирует и рубль, указал эксперт. Он прогнозирует, что при благоприятном исходе событий в апреле российская валюта может вернуться в коридор 74-75,5 единицы за доллар, а в случае эскалации в Донбассе и ужесточении санкционной риторики курс рубля может упасть до 80-82 единиц за доллар.

Тем не менее, основным фактором, определяющим стоимость рубля, остается ситуация на юго-востоке Украины. Эксперты утверждают, что до тех пор, пока не появится какая-либо конкретика по американским санкциям и обстановке в Донбассе, российская валюта будет находиться под давлением.